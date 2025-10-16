Atropellaron a un alumno en Paraná y fue hospitalizado

Un adolescente fue atropellado por un auto este jueves de mañana en Paraná cuando iba a clases de Educación Física. El siniestro vial fue la zona de calle Pirán y Gutiérrez. Afortunadamente, se encuentra en buen estado de salud.

Según supo Ahora, se trata de un estudiante de 14 años, de segundo año de la secundaria, que se dirigía al Centro de Educación Física (CEF) Nº5 junto a un grupo de chicos. Allí un automóvil lo atropelló y golpeó contra el parabrisas.

El lesionado fue asistido por personal de bomberos, que le brindó las primeras atenciones en el lugar, hasta la llegada de Emergencias 107, quienes realizaron el traslado hacia el Hospital Roque para su atención médica.

“Queremos llevar tranquilidad respecto al accidente ocurrido esta mañana. El estudiante de 2°3ª fue atendido de inmediato y trasladado al Hospital San Roque. Actualmente se encuentra en observación, está golpeado pero en buen estado“, destacaron desde la institución educativa, que llevó tranquilidad a la comunidad educativa.

Trabajó en el lugar el personal de Bomberos Voluntarios de Paraná y de la Comisaría Sexta. Además, se dio intervención a la Fiscalía para determinar las causas del siniestro vial.