Dictaron la prisión preventiva de Laurta por el homicidio de Palacio y será trasladado a Córdoba

La jueza de Garantías Gabriela Seró dispuso la prisión preventiva de Pablo Laurta por el homicidio de Martín Palacio. La medida se extiende por 120 días.

Según supo ANÁLISIS, el imputado por el asesinato del chofer de Uber será trasladado a Córdoba en las próximas horas en donde deberá comparecer ante la Justicia de esa provincia por el doble femicidio cometido contra su expareja y exsuegra en el marco de su plan criminal.

La magistrada autorizó la extracción de muestras de sangre, elementos pilosos y uñas del imputado solicitada por la fiscalía sin oposición de la defensa. El trámite será realizado hoy en la Dirección Criminalística de Concordia con la participación del médico forense de tribunales, debiendo asegurarse la cadena de custodia pertinente y la preservación de las muestras a los fines decotejar el ADN.

Laurta tiene dos frentes judiciales cuyos procesos se darán en paralelo. Por un lado, en la Justicia entrerriano deberá responder por el crímen de Palacio, chofer de Uber que mató en su plan para llegar a Córdoba con su vehículo. Si bien hasta el momento no se ha avanzado en comprobar científicamente la identidad del cuerpo desmembrado que fue allado en la zona de Puerto Yerúa, para Fiscalía hay indicios suficientes para avanzar contra Laurta por el crimen de Palacio.

En el marco de esta causa es que la jueza Seró dispuso de 120 días de arresto preventivo, cuyo cumplimiento se dará en la provincia de Córdoba donde será trasladado desde Gualeguaychú. Una vez en la provincia del centro del país deberá escuchar a los fiscales cordobeces que lo acusarán del doble femicidio de Luna Giardina (26) y Mariel Zamudio (54).

La magistrada, también declaró la jurisdicción conjunta a los efectos de que la Fiscalía y la Defensa, en coordinación con los Juzgados de Garantías de Córdoba y el Juzgado de Garantías a su cargo, interesen los traslados del imputado, cada vez que sea requerido a los efectos de participar en los actos procesales necesarios en ambas investigaciones.

Cabe recordar que Laurta habló públicamente ante la consulta de Canal 9 Litoral en donde aseguró: "Todo fue por Justicia". El fundador de la organización machista Varones Unidos fue detenido por el personal de la Policía de Entre Ríos en un hotel de Gualeguaychú a pocas horas de intentar escapar a la República Oriental del Uruguay de donde es oriundo con su hijo de 5 años.