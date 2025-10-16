A diez días de las elecciones, Macri le reclamó a Milei que convoque al diálogo “con humildad y honestidad”

A 10 días de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, Mauricio Macri salió a jugar fuerte en la campaña. Con diferencia de minutos, el expresidente difundió un audio a la militancia del PRO, en el que no mencionó ni a Javier Milei ni a La Libertad Avanza, y también un extenso mensaje en el que sí le dirigió un mensaje directo al Gobierno: le reclamó que después de los comicios convoque al diálogo, "con humildad y honestidad".

En el tuit que publicó en su cuenta personal, hizo una evaluación de la primera mitad del gobierno de Milei. Lo tituló "Ahora hay que arrancar y crecer sin parar". Incluyó una valoración de la baja de la inflación, aunque también dejó reclamos de más diálogo para implementar medidas económicas.

"Hace menos de dos años, la prioridad más urgente para todos los argentinos era detener la inflación", recordó, antes de destacar el índice del 2,1% de septiembre que esta semana reportó el INDEC y compararlo con el 211,4% que "dejó Alberto Fernández", a quien sí mencionó por su nombre.

"Pero ahora, alcanzado parcialmente ese primer objetivo tan importante, estamos en otra etapa, igualmente urgente: la gente necesita dejar atrás rápidamente el estancamiento y pasar de la estabilidad al crecimiento", continuó Macri en ese mensaje de Twitter.

El primer pedido fue avanzar con un nuevo Presupuesto, después de dos prórrogas dispuestas por el Ejecutivo. Esta semana, la oposición aprobó un cronograma en Diputados para presionar al oficialismo a negociar, ya que desde el Gobierno quieren dilatar el tratamiento para que la votación sea con el renovado Congreso.

Y tras un llamado a plantear "metas concretas e inmediatas" para "orientar los acuerdos", Macri le reclamó al Gobierno de Milei una apertura al diálogo. "independientemente del resultado, este es el camino que debemos recorrer. "Escribo esta propuesta antes de las elecciones porque creo que, independientemente del resultado, este es el camino que debemos recorrer", enfatizó.

"El PRO, y yo como presidente del partido, estamos dispuestos a asumir este compromiso. Somos conscientes de que nuestro aporte, por sí solo, es insuficiente para los cambios que hay que realizar. Necesitamos que después del 26 el gobierno convoque al diálogo, con humildad y honestidad. Que acepte eventualmente una oposición constructiva que traerá propuestas desde cada rincón del país para realizar las reformas necesarias que nos harán cambiar", profundizó al respecto.

Después de un año entero sin hablarse, Milei y Macri reanudaron conversaciones a fines de septiembre, en el inicio de la campaña para las elecciones de octubre. Fue vía WhatsApp. El contacto siguió pocos días más tarde, el 4 de octubre, en la Quinta de Olivos.

"Después de las elecciones del 26 de octubre, confío en que el gobierno iniciará una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes", escribió en sus redes Macri. Por su parte, Milei confirmó que luego de los comicios trabajarán juntos, cuando -con la nueva composición del Congreso- el Ejecutivo intente avanzar con varios proyectos que considera claves, como las reformas impositiva y laboral.

El audio de arenga a la militancia del PRO

Mauricio Macri mandó este jueves un audio de WhatsApp para arengar a la militancia del PRO a diez días de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. En el mensaje, el presidente del PRO no mencionó a Javier Milei ni a La Libertad Avanza.

"Como en cada elección, desde hace más de veinte años, el PRO está presente en cada rincón del país defendiendo los valores del cambio. Con las particularidades de cada provincia, en cada ciudad hay equipos y candidatos que están dejando todo, con compromiso, con convicción, con la fuerza de nuestras ideas", comienza el audio de 51 segundos que el PRO difundió en redes sociales.

Sus declaraciones van en sintonía con otros videos de apoyo que les mandó a candidatos del PRO puro que compiten en sus jurisdicciones con candidatos de La Libertad Avanza, a pesar de las alianzas que ambas fuerzas tejieron en otros distritos.

"Nos une la misma causa: que los valores de la libertad, del trabajo y del esfuerzo sean fuertes en cada parte de la Argentina", sigue el mensaje del presidente del partido amarillo.

"Faltan las últimas dos semanas. Y quiero aprovechar para agradecerles de corazón por todo lo que están haciendo. Ustedes son el motor del cambio, los que empujan cada día para que los valores lleguen a cada rincón de la Argentina. Sigamos así, con esperanza, con energía y con la certeza de que vale la pena todo lo que hacemos", concluyó su mensaje según detalló Clarin.

Esta misma semana, Macri le había enviado su apoyo a Juan Martin, candidato a senador del PRO por Río Negro. Su lista compite con la de La Libertad Avanza, encabezada por María Lorena Villaverde. Martín y Villaverde se trenzaron, además, en una dura campaña en medio de la polémica por José Luis Espert y Fred Machado, que incluyó un bozal legal y una irónica respuesta del postulante del PRO en las redes sociales.