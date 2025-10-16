Ruta 39: un conductor resultó lesionado tras ser embestido por un camión

Por causas que se tratan de establecer, una furgoneta Ford Courier, de color rojo, conducida por un viajante, de 51 años, de Urdinarrain fue colisionada por alcance por un camión Volkswagen 17.280 LR, con acoplado marca Grosa, conducido por un hombre joven, de 26 años, domiciliado en Basavilbaso, y es propiedad de empresario radicado en la Colonia N° 2.

A raíz del impacto, uno de los conductores debió ser ayudado por los Bomberos para poder salir del habitáculo y para descartar lesiones de gravedad fue trasladado al hospital "Sagrado Corazón de Jesús" por una ambulancia del nosocomio.

Ambos vehículos circulaban en sentido Oeste-Este al momento del siniestro.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y Bomberos, que además de asistir al conductor del utilitario hasta que fue trasladado para su atención médica dispusieron de un operativo que ordenó el tránsito el lugar.