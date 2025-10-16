Francisco Lo Vuolo Trío se presenta este sábado con un concierto de jazz

El pianista santafesino Francisco Lo Vuolo, acompañado por Cristian Bartoli en contrabajo e Iván Petrich en batería, ofrecerá un concierto este sábado 18 de octubre a las 21 en Proyecto Erarte, ubicado en el subsuelo de la Galería Flamingo, en Paraná. La presentación propone una experiencia en formato trío sobre la improvisación y el diálogo musical de alto nivel.

El recital forma parte de una serie de presentaciones que Lo Vuolo realiza junto a su trío, con el objetivo de acercar el jazz contemporáneo a distintas ciudades del país y continuar consolidando la escena. En esta ocasión, el músico presentará un repertorio que incluirá standards clásicos y composiciones propias, interpretadas con un estilo de la tradición del género, pero también con una búsqueda personal y abierta a nuevas sonoridades.

Francisco Lo Vuolo es considerado una de las figuras más relevantes del jazz argentino actual. Nacido en Santa Fe, se formó académicamente en Berklee College of Music y comenzó su carrera profesional a comienzos de los años 2000, en medio de una generación de emúsicos que contribuyó a renovar el panorama del jazz nacional. Su forma de tocar fue destacada por su equilibrio entre el virtuosismo técnico.

A lo largo de su trayectoria, Lo Vuolo íntegró diversas formaciones y compartió escenario con referentes del género en el país y en el exterior. En 2009 editó su primer disco, Vueltas, junto a Cristian Bartoli y Eloy Michelini, trabajo que marcó el inicio de su consolidación como pianista de proyección nacional. Desde entonces, continuó desarrollando el jazz desde una perspectiva personal, incorporando influencias de otros artistas, pero siempre con impronta propia y apostando por la improvisación como núcleo a la hora de crear.

El espacio Proyecto Erarte propone para esta ocasión un formato con mesas compartidas y servicio de barra.

Las entradas tienen un costo de $15.000 y podrán adquirirse de manera anticipada por WhatsApp al 3434808780, a través de Eventbrite o directamente en puerta el día del evento.