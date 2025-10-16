Siete detenidos y millonario secuestro de drogas en un megaoperativo en Concepción del Uruguay

Durante los allanamientos se detuvo a siete personas, se secuestraron drogas, armas, equipamiento y dinero en efectivo, tanto pesos como dólares.

Una exhaustiva investigación de varios meses, desarrollada conjuntamente por la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Uruguay y la Prefectura Naval Argentina (PNA) de Zona Bajo Uruguay, culminó con un megaoperativo que asestó un golpe decisivo a una organización dedicada al narcotráfico en Concepción del Uruguay.

El operativo fue supervisado en el ámbito de la Jefatura Departamental por el comisario mayor Esteban Allegrini.

Las órdenes de allanamiento y registro domiciliario, otorgadas por la Justicia Federal, se ejecutaron durante la noche del miércoles y la mañana de este jueves, arrojando resultados “altamente positivos” contra una red que operaba principalmente en los Barrios 25 de Mayo y 30 de Octubre, extendiendo sus ramificaciones a otras zonas de Concepción del Uruguay.

Coordinación federal y secuestros

La causa, fue instruida bajo la dirección de la Fiscalía Federal a cargo de María Josefina Minatta y la secretaría de Mariela Montefinale, con la intervención del juez Federal subrogante, Hernán Viri. El éxito del procedimiento se debió a la recolección de suficiente evidencia que corroboró la existencia de la red delictiva.

El despliegue de las fuerzas de seguridad resultó en la detención e incomunicación de siete personas: cuatro mujeres y tres hombres).

El material secuestrado da cuenta de la magnitud de la estructura criminal desmantelada: más de 10 kilos de marihuana y más de 3 kilos de cocaína; dinero en efectivo por un total de 8.422.710 pesos y 3.802 dólares; 10 armas de fuego (incluyendo 5 revólveres, 4 fusiles y 1 pistola) junto con 67 municiones de distinto calibre; tres vehículos secuestrados: una camioneta Ford Ranger, un auto VW Polo y una moto Keller 110; equipamiento: 2 máquinas contadoras de dinero, 1 balanza de precisión, 33 celulares, cámaras de vigilancia y diverso equipamiento informático.

Identificación de 38 personas

Durante la serie de allanamientos, se procedió a la identificación de un total de 38 personas. Este grupo incluía a 22 menores de edad –4 mujeres y 18 varones-, además de 14 mayores de edad.

Las fuerzas de seguridad federales y provinciales, actuando bajo la Ley Nacional 23.737, reafirmaron su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, destacando la coordinación y el profesionalismo que permitieron concretar esta importante operación. En ese marco, Allegrini felicitó la labor conjunta de la División Drogas Peligrosas y Prefectura por el resultado obtenido.

No se descarta que la Justicia Federal disponga nuevas medidas en torno a la causa, mientras continúa el análisis del vasto material incautado.