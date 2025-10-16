Las Escuelas Municipales de Deportes iniciaron la Copa Mi Ciudad

La Municipalidad de Paraná puso en marcha una nueva edición de la Copa Mi Ciudad. El certamen congrega a más de 1.500 alumnos y alumnas de las 43 escuelas deportivas de la comuna. La primera disciplina fue el fútbol que tuvo su jornada en el Complejo Raúl Alfonsín.





Acción en el fútbol

De la jornada participaron unos 200 chicos pertenecientes a ocho barrios de la ciudad. “Lo más importante para nosotros es el encuentro, que se diviertan; como dice siempre nuestra intendenta Rosario Romero el deporte construye valores y esto es lo que hacemos todos los días en las escuelitas”, sostuvo el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli.

También se compite en vóley que tendrá su actividad el miércoles en las instalaciones del Atlético Neuquén Club y el viernes será el turno del básquet en el Atlético Echagüe Club.

Con estas actividades se va cerrando el año de las escuelitas y en ese sentido Arbitelli consideró que “esta es la etapa más fuerte, el encuentro de todas las escuelitas. Después, cada una tiene su propio cierre en particular, en su barrio, con sus familias que siempre acompañan”.

La directora general de Deporte Social, Nolba Velázquez, resaltó “el trabajo de este grupo de gente maravillosa, seres humanos muy valiosos, que le ponen el corazón, la garra, el entusiasmo y hacen que los niños se sientan contenidos”, expresó.

El objetivo principal del evento es promover el encuentro, la convivencia y el intercambio entre niños, niñas y adolescentes de distintos barrios de la ciudad, fortaleciendo los valores del deporte y la participación comunitaria.

Por su parte, Miriam Carolina Bauman, profesora de fútbol de una de las escuelitas de la Municipalidad, indicó: “Se trabaja con mucha contención, los chicos están muy emocionados, les encanta venir a jugar, a divertirse, salir del barrio, es muy importante para ellos también”.

Las Escuelas Municipales de Deportes cuentan con la participación de niños y niñas de 6 a 13 años y adolescentes de 13 a 16 años, que a lo largo del año comparten espacios de iniciación, formación y competencia deportiva en diferentes disciplinas.