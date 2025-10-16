El CGE cierra por baja matrícula una escuela en barrio Maccarone de Paraná y despertó la polémica

En la tarde de este miércoles, la comunidad educativa de la Escuela de Educación Técnica Nº191 María Reina Inmaculada, ubicada en el Barrio Maccarone, se concentró en Plaza Alvear para exigir que no se cierre el establecimiento educativo luego de una medida emitida por la Dirección de Enseñanza Privada del Consejo General de Educación (CGE).

Allí se hicieron presentes diferentes docentes, entre ellos, Veronica Prinzic, quien explicó a esta agencia cómo afecta la medida. “Esto fue un baldazo de agua fría”, explicó la profesora que ejerce en el nivel superior y es maestra mayor de obras.

Más allá de la preocupación por su lugar de trabajo, la cuestión principal se centra en que “si los chicos tendrán garantizada la finalización y se podrán recibir”, publicó Apf Digital.

También las familias de los alumnos exigieron que la escuela no se cerrara. Entre ellas, la abuela de un niño de jardín de cinco y, a su vez, tía de alumnos que ya se encuentran cursando la escuela técnica. Ante la pregunta de cómo afecta la medida, respondió que le preocupa la no culminación de los estudios secundarios ya que es un requisito fundamental para trabajar. “Si no tienen el título, no son nada”.

La polémica medida del CGE consiste en “suspender la matriculación” al primer año del ciclo 2026 y recomienda reubicar a los estudiantes del ciclo básico en otras escuelas de la ciudad.

Cabe aclarar que dicha escuela se trata de una institución educativa pública de gestión privada que se encuentra en un proceso de reemplazo de autoridades, ya que el Padre Alejandro -único representante de la Asociación Mariana y creador de la institución educativa- está próximo a retirarse de su labor y por lo tanto la Escuela Técnica pasará a estar bajo la órbita del Arzobispado.

En la concentración estuvieron acompañando representantes del gremio Sadop, que expresaron “preocupación” por lo emitido teniendo en cuenta además el contexto social de crisis económica.

Asimismo, desde el gremio se informó que ya se presentaron notas a Dirección de Enseñanza Privada del Consejo General de Educación (CGE) y al Arzobispado a fin de resolver la situación, pero aclararon que hasta el momento no han tenido respuesta.