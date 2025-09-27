Peñarol recibe a Sportivo en un nuevo clásico paranaense

La actividad correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol se disputará inicialmente este sábado. Habrá seis de los siete partidos previstos para esta fecha con el destacado duelo entre Peñarol y Sportivo Urquiza.

El Tricolor llega como puntero e invicto con 14 puntos producto de cuatro victorias y dos empates. La V Azulada, por su parte, suma ocho unidades debido a que tiene un partido menos (ya quedó libre) y se ubica en la sexta posición, también como uno de los animadores del certamen. El partido entre ellos se disputará en el estadio Aníbal Giusti, a partir de las 16.

Será el único juego del sábado con horario diferencial, ya que los demás partidos que se disputarán en esta jornada comenzarán a las 15.30. Universitario recibirá a Argentino Juniors; Don Bosco será local de Palermo; Camioneros tendrá como huésped a Belgrano; Instituto oficiará como anfitrión de Atlético Paraná; y Oro Verde enfrentará a San Benito en la Ciudad Universitaria.

Quedará pendiente un partido para el domingo: el escolta Patronato recibirá a Los Toritos de Chiclana en el predio La Capillita a partir de las 11. El Rojinegro llega con 13 puntos en la posición de escolta de Peñarol, pero con la ventaja de ya haber quedado libre. En esta fecha quedará libre Neuquen.

Fixture | Liga Paranaense | Fecha 7

Sábado 27/9:

15.30: Universitario - Argentino Juniors.

15.30: Instituto - Atlético Paraná.

15.30: Don Bosco - Palermo.

15.30: Camioneros - Belgrano.

15.30: Oro Verde - San Benito.

16: Peñarol - Sportivo Urquiza.



Domingo 28/9:

11: Patronato - Los Toritos.



Libre: Neuquen.



Posiciones | Liga Paranaense de Fútbol

1°) Peñarol: 14 puntos.

2°) Patronato: 13.

3°) Neuquen: 9.

4°) Camioneros: 9.

5°) Palermo: 9.

6°) Sportivo Urquiza: 8.

7°) Don Bosco: 8.

8°) Universitario: 8.

9°) Argentino Juniors: 7.

10°) Belgrano: 7.

11°) Atlético Paraná: 7.

12°) San Benito: 6.

13°) Oro Verde: 4.

14°) Instituto: 4.

15°) Los Toritos: 1.