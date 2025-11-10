Paraná: desvíos y corte de tránsito por obras en Almafuerte y 3 de Febrero

Desde este lunes y hasta el miércoles, se verá afectado el tránsito en el sentido Oeste-Este de avenida Almafuerte, desde José María Cocuzza hasta Héctor O. Pajarito, por trabajos en la intersección con 3 de Febrero. El carril de ingreso hacia el centro de la ciudad (sentido este-oeste) de Almafuerte no se verá afectado.

Los conductores que circulen por Dean J. Alvarez, deberán desviar por calle José María Cocuzza, para luego retomar Almafuerte por Hector O. Pajarito (continuación de Marangunich). Para aquellos que circulen por 3 de Febrero, hacia el sur, deberán desviar por Almafuerte hacia el Oeste para tomar Ramírez y posteriormente Dean J. Álvarez, o bien tomar Churruarín hacia el Este.

Por otra parte, durante esta semana los trabajos se trasladarán a calle Dean J. Álvarez, entre Carbó y Almafuerte, con reducción de media calzada. Una vez finalizada la obra se trasladará a avenida Ramírez y Carbó. Se recomienda a los conductores evitar la zona o circular con precaución.