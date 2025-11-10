Fútbol: Argentino Juniors venció a Atlético Paraná en el inicio de la 13ª fecha

Argentino Juniors derrotó a Atlético Paraná por 2 a 0 este lunes por la 13ª fecha del Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol y festejó a lo grande ante el último campeón de Primera División en la rama masculina. En cancha de Ministerio, ubicada en barrio Villa Almendral, el Bicho se impuso con goles de Damián Monzón y Kevin Lescano.

Los dos tantos del encuentro llegaron en la primera mitad. Con un cabezazo, Monzón abrió el marcador cuando el cronómetro marcaba 21 minutos; por su parte, Lescano amplió la ventaja para el cuadro de la doble avenida a los 40’.

Con este resultado, Argentino alcanzó los 15 puntos en el campeonato, mientras que Paraná quedó con 16 unidades en la tabla de posiciones.

Cabe destacar que el partido se disputó este lunes por la participación del Gato en el Torneo Regional Federal Amateur. El sábado, el conjunto de barrio San Martín le ganó 3 a 0 a Cultural de Aranguren, como visitante, y consiguió sus primeros tres puntos en la Zona 1 de la Región Litoral Sur.

Cómo sigue el campeonato:

Este martes a partir de las 16 continuará la 13ª fecha con los siguientes cotejos, postergados el sábado por la lluvia del viernes: Patronato-Oro Verde en el estadio Presbítero Bartolomé Grella; Los Toritos de Chiclana-Belgrano, en barrio San Roque; Instituto-San Benito, en Villa Uranga; Universitario-Camioneros en Corrales y Don Bosco-Peñarol en el reducto de La Avenida.

Por su parte, Neuquén recibirá a Sportivo Urquiza (ambos también juegan por el TRFA), el miércoles. Todos los partidos están programados para las 16.