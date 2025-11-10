Colón avanza con los operativos de seguridad vial en accesos y barrios

Los operativos son parte del plan municipal para fortalecer la seguridad vial y promover una circulación responsable.

La Municipalidad de Colón llevó adelante, junto a fuerzas policiales provinciales, un dispositivo de prevención y control en distintos puntos de la ciudad. La acción forma parte del plan municipal para fortalecer la seguridad vial y promover una circulación responsable.

La Secretaría de Gobierno y el área de Inspección Municipal coordinaron el operativo desarrollado el jueves entre las 17.30 y las 19.30, con presencia simultánea en accesos, avenidas y sectores barriales. El objetivo es reducir la siniestralidad vial, ordenar el tránsito y reforzar la prevención, en continuidad con lo trabajado en la mesa conjunta entre el Municipio y las fuerzas de seguridad.

Los operativos cuentan con la participación de Inspección Municipal y Prevención Vial, y el acompañamiento del Comando Radioeléctrico, Motorizada, GEPER, División Investigaciones, División Toxicología y Brigada de Abigeato, permitiendo ampliar el alcance territorial y fortalecer la presencia preventiva.

Accesos principales

Se desplegaron controles en San Martín y Ruta Nacional 135, Ferrari y Ruta Nacional 135, mientras que equipos combinados realizaron tareas preventivas en barrio San Francisco.

Barrios y avenidas

Entre las 18.30 y 19.30, los operativos se trasladaron a Av. Perón y Combate de Malvinas, Güemes y Moreno, Horne y Cabo Pereyra, Bolívar y Av. Quirós, 12 de Abril y Lugones y barrio San Gabriel, reforzando segmentos de alta circulación y zonas residenciales.

Política pública sostenida

La Municipalidad informó que estos operativos continuarán realizándose de manera periódica, en coordinación con las fuerzas de seguridad, como parte de una política sostenida de prevención vial, cuidado de la comunidad y mejoramiento del orden urbano.