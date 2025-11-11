Básquet: Estudiantes le ganó a Paracao y avanzó en la Liga Provincial

Estudiantes le ganó a Paracao y avanzó a la siguiente fase de la Liga Provincial de Básquet.

Estudiantes le ganó 68 a 55 a Paracao, en el marco del tercer partido de la serie de octavos de final de la Conferencia 2 de la Liga Provincial de Básquet. de esta forma el CAE, que inclinó la balanza de la llave ante su gente, se instaló en la siguiente instancia de la competición que organiza la Federación Entrerriana de Básquet.

En el ganador, Baltazar Claudé totalizó 17 puntos y nueve rebotes, mientras que Alejo Cardozo terminó con 16 unidades. En Paracao, Joaquín Cabré firmó 20 tantos y Matías Santana registró 15 puntos y 10 rebotes, señala Paraná Deportes.

Paracao tuvo un gran inicio de partido (12-0), pero a medida que transcurrió el juego se desdibujó y el CAE subió de nivel. El local fue de menor a mayor, dio vuelta el resultado y se las ingenió para dominar a su oponente. Sin fisuras, el dueño de casa trabajó fuerte, no permitió la reacción de Paracao y se encaminó para el triunfo.

De este modo el CAE superó en su cancha a Paracao y así pasó de fase en el certamen. El CAP, por su parte, quedó eliminado y es otro de los equipos paranaenses que quedaron fuera de competencia además de Ciclista, Olimpia, Echagüe y Talleres.