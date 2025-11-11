Abrió la inscripción a las carreras de la Facultad de Ciencias de la Gestión

Abrió la inscripción a las propuestas académicas de la Facultad de Ciencias de la Gestión, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y permanecerá habilitada hasta febrero de 2026. Este miércoles tendrá lugar una charla destinada a quienes estén decidiendo su futuro universitario y a quienes ya hayan elegido una de las carreras que ofrece esta Facultad.

Tecnicaturas y licenciaturas en Administración Pública y de Empresas, Comercio Internacional, Marketing, Economía, Turismo, Archivología, Bibliotecología y Gerenciamiento de Servicios Gastronómicos son las opciones para quienes deseen emprender una trayectoria académica en nuestra casa de estudios.

Este año, la preinscripción se hace de manera 100% virtual, a través del sistema SIU Guaraní. Luego, la inscripción quedará efectivizada una vez que los ingresantes validen la documentación original acercándose al departamento Alumnado y exhibiéndola ante personal de dicha área, en la sede donde vayan a cursar sus estudios.

En Paraná, pueden presentar la documentación de lunes a viernes, de 8.30 a 19 en Alameda de la Federación 317 o en El Paracao 990. En Concepción del Uruguay, en el Colegio Superior del Uruguay "Justo José de Urquiza" (Leguizamón 24), en horario de 18.30 a 22. En Crespo, en la Escuela “Patria Libre” (Mitre 1434), de 18.30 a 21:30; y en La Paz, en la Escuela “Primera Junta” (Saenz Peña 929), de lunes a viernes de 18 a 21.

En la Sede Concepción del Uruguay, la apertura de la carrera Tecnicatura en Administración está sujeta al número de pre-inscriptos. Dado que es cohorte a término, debe alcanzar el número de 50 aspirantes.

Toda la información acerca de cómo registrar la inscripción está publicada en la página institucional fcg.uader.edu.ar

Charla informativa

“Tu futuro comienza en FCG” es el título de la charla que se realizará el miércoles 12 de este mes, a partir de las 14 hs. con modalidad híbrida:

-presencial en el sector FCG del campus universitario (El Paracao 990), en Paraná.

-por el canal de YouTube de la FCG: @UaderFCGoficial

Está destinada a quienes estén decidiendo su futuro universitario y a quienes ya hayan elegido una de las carreras que ofrece la Facultad.