Primera Nacional: Patronato recibió sondeos por dos jugadores

Juan Barinaga es uno de los futbolistas por los que Patronato recibió sondeos.

Mientras la dirigencia de Patronato busca el reemplazante de Gabriel Gómez para ocupar el cargo de entrenador, la entidad comenzó a recibir sondeos por dos de sus figuras en la temporada pasada: el defensor Gabriel Díaz y el mediocampista Juan Pablo Barinaga.

Según trascendió, el club ya recibió llamados por el defensor y el volante, aunque el presidente, Adrián Bruffal, fijó una postura frente a los contactos y pasó la pelota a los pretendientes. Lo expresado por el dirigente es que todos los clubes que pretendan a un jugador envíen una oferta para sentarse a charlar de manera formal y oficial.

Vale mencionar que el defensor cuyano renovó contrato con Patronato hasta 2027 luego de una gran irrupción en 2024 de la mano de Diego Pozo y que logró sostener este año, en el que solo se perdió un partido por acumulación de amarillas.

Por su parte, el paranaense estiró su contrato hasta finales de 2026, a sabiendas que un buen año se le abren las posibilidades de contar con nuevos sondeos y ofertas como ya en su momento las tuvo de Belgrano e Independiente Rivadavia.