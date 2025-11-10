Guillermo Michel: “La nueva etapa del peronismo es con propuestas y mirada federal”

El diputado electo por Entre Ríos y referente del Frente Renovador, Guillermo Michel, analizó la situación política y económica del país tras las elecciones legislativas y llamó a “dar vuelta la página con propuestas concretas”. Afirmó que “la nueva etapa del peronismo es, además de ser oposición, llevar soluciones a la gente”, y sostuvo que “no alcanza con criticar lo que hace Milei, tenemos que cambiarle la vida a los argentinos”.

Michel cuestionó las medidas del Gobierno nacional y aseguró que “Milei avanzó con un programa económico distinto al que anunció”. En esa línea, señaló: “Había prometido destruir el Banco Central y hoy el peso vuela. Dijo que iba a bajar impuestos y los aumentó: subió Ganancias, el monotributo, los combustibles y eliminó la devolución del IVA”.

El dirigente entrerriano advirtió que la apertura indiscriminada de importaciones “tiene como principal consecuencia el desempleo”, y sostuvo que el país atraviesa “un proceso de destrucción de la industria que afecta la mano de obra y genera más informalidad”. Añadió que “de los 22 millones de personas ocupadas en el país, 10 millones trabajan en la informalidad”, y consideró que “es muy difícil aplicar reformas laborales o tributarias con una economía que sigue cayendo”.

En cuanto a las propuestas de su espacio político, Michel adelantó que trabajan en una reforma impositiva integral, orientada a “ampliar la base imponible, devolver el IVA a las compras con tarjeta de débito y simplificar el sistema tributario”. Destacó que “necesitamos un esquema más simple, como el de Brasil, que permita a las PyMEs crecer y generar más empleo”.

Por último, el legislador enfatizó la necesidad de reconstruir el peronismo con una mirada federal y territorial. “El peronismo mantiene una presencia sólida en todo el país, especialmente en el norte y en la provincia de Buenos Aires. Tenemos que darle una visión más general y fortalecer la representación del interior”, afirmó.

Michel concluyó al destacar su confianza en el poder territorial y técnico del partido: “Confío en los cuadros del peronismo, en los intendentes y en la vocación de poder para cambiarle la vida a la gente. El liderazgo y la unidad son las claves para reconstruir desde el interior hacia todo el país”.

