La Fiesta Polenta vuelve con una nueva edición en las playas del Thompson

La Fiesta Polenta regresará a Paraná este fin de semana con una nueva edición de gran impacto visual. La jornada festiva tendrá lugar este sábado 15 de noviembre, desde las 23:59, en Arenas - Playas del Thompson.

La organización confirmó que esta edición contará con una puesta visual inmersiva, performances en vivo, efectos lumínicos y una escenografía pensada exclusivamente para el baile y el disfrute.

La fiesta nació como una propuesta alternativa dentro de la movida nocturna y rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural totalmente disruptivo en la ciudad.

Entre los clásicos que regresan este año se destacan los "Dance Crew" con performances en vivo; el "Lanza-Remeras", donde se dispara al público merchandising oficial como recuerdo; y el ya tradicional "4:20 Churros", el ritual del bajón con churros con dulce de leche. También estarán presentes los "Ángeles Polenta", un equipo de seguridad que garantizará el cuidado de los presentes.

Uno de los aspectos más destacados de la fiesta es su puesta visual, ya que contará con un despliegue de luces, lásers, pantallas y proyecciones que convierten el espacio en una gran escenografía interactiva.

Las últimas entradas se encuentran disponibles a través de tickea.com.ar, con el Lote 1 a un costo de $14.000.