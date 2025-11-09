Clausuraron una fiesta clandestina en una quinta en Paraná

Las autoridades informaron que el evento no había sido declarado a la Municipalidad y, por lo tanto, se procedió a la clausura.

La Municipalidad de Paraná clausuró una fiesta clandestina en una quinta. El evento se realizaba en calles Darwin y López Jordán, sin la autorización correspondiente, según indicaron.

Por este motivo, personal del área de Control Urbano y también uniformados de la Policía de Entre Ríos fueron derivados hasta el sitio, conocido como Quinta Villa Elisa, para proceder a su clausura y desalojo.

