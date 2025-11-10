Un personaje de El Encargado, de Guillermo Francella, tendrá su propia serie

Todos los detalles de este spin off que promete.

Hay veces que los personajes secundarios de una serie llegan a ser tan importantes como los protagonistas principales, y cuando eso sucede se da lo que se denomina una spin off, es decir una serie propia para ese personaje, independiente de la serie que le dio origen.

Este es el caso del Doctor Matías Zambrano, personaje interpretado magistralmente por el Puma Goity en la serie El Encargado, protagonizada por Guillermo Francella.

Puma Goity protagonizará la serie "Zambrano":

“Zambrano”, tal será el título de la nueva serie, ya se encuentra en la etapa de preproducción.y se espera que esté disponible en la plataforma de streaming Disney + entre mediados y finales del próximo año.

Fuente: @LuccaMelpiOK, Noticias Argentinas.