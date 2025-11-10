Semáforo de economías regionales: se registraron desmejoras en septiembre con más actividades en rojo

Las economías regionales registraron un deterioro en septiembre, con retrocesos en sectores clave como algodón y peras y manzanas. La estructura exportadora continúa fuertemente concentrada en complejos granarios, mientras que solo algunos sectores impulsaron el crecimiento, y otros, como el avícola, registraron fuertes caídas.

El Semáforo de Economías Regionales elaborado por Coninagro reportó una caída en el desempeño de las principales actividades agropecuarias y regionales argentinas, tras registrar cinco actividades en verde, ocho en amarillo y seis en rojo.

Según informó la entidad, dos actividades cambiaron de categoría, destacándose los casos de algodón y peras y manzanas, que mostraron retrocesos.

El informe evalúa tres componentes: negocio, productivo y mercado. El primero contempla la evolución del precio y el costo, tanto mensual como interanual; el segundo, el área o stock y la producción; y el último, la evolución de exportaciones, importaciones y consumo interno.

La principal causa es “el deterioro del componente negocio: en la mayoría de estos sectores los precios percibidos por los productores se han rezagado frente a la inflación y al incremento de los costos, afectando seriamente la rentabilidad”.

Respecto al algodón, el informe de Coninagro afirma que el empeoramiento respondió a varios factores combinados: “los precios al productor crecieron solo un 10% interanual, muy por debajo de la inflación; la producción de la campaña previa cayó 15%, mientras que para 2025/26 se proyecta una mayor superficie sembrada.”

Además, la entidad especificó: “las exportaciones se redujeron 12% en los últimos doce meses y las importaciones crecieron 119%, lo que disminuye la competitividad y deriva en su paso a rojo”.

En contraste, permanecieron en verde bovinos, porcinos, aves, ovinos y granos. Estos rubros mejoraron por la recuperación del componente negocio: “los precios evolucionaron por encima de la inflación”, observó Coninagro, que también remarcó un buen desempeño en los componentes productivo y de mercado de estos sectores.

Las ocho actividades en amarillo —forestal, miel, maní, leche, tabaco, cítricos dulces, mandioca y peras y manzanas— no evidenciaron “ni mejoras ni deterioros significativos en los tres componentes evaluados”.

El informe destacó el retroceso de peras y manzanas: “el precio al productor cayó 10% mensual y solo aumentó 2% interanual, muy por debajo de la inflación”.

Aunque la producción creció y las exportaciones de ese sector aumentaron 51%, “la caída de los ingresos reales y el incremento de las importaciones debilitan el componente negocio”, explicó Coninagro, lo que generó el descenso de verde a amarillo.

Comercio exterior

En el plano internacional, entre enero y septiembre de 2025, las 19 actividades productivas agropecuarias y regionales evaluadas registraron exportaciones por USD 43.300 millones, un aumento del 60% respecto al promedio histórico de los últimos diez años, que fue de 27.000 millones de dólares.

La estructura exportadora revela concentración: el 77% de los ingresos provino de los complejos granarios —soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo—, el 9% del sector bovino y el 15% restante, equivalente a unos 4.000 millones de dólares, de las demás economías regionales.

En el mismo período, las importaciones alcanzaron un promedio de USD 2.300 millones. El 73% estuvo vinculado a compras del complejo granario, seguido por la actividad forestal con 9%, el sector porcino con 4% y el algodón con 3%. El 11% restante correspondió a otras economías regionales.

Las diferencias sectoriales también fueron notorias. En el periodo enero-septiembre de 2025, el sector tabacalero lideró la expansión exportadora con 437 millones de dólares, un incremento del 301% respecto al promedio histórico de 2016-2024.

Luego siguió el arroz (341 millones de dólares, un 171% más que el promedio de años previos) y el complejo lácteo, con 1.314 millones de dólares y un incremento del 135%.

En contraste, el sector avícola fue el único con una caída relevante: exportaciones por 67,6 millones de dólares, un 65% menos que el promedio histórico de 195 millones de dólares.

Respecto a importaciones, tres actividades más que duplicaron su promedio histórico: maní (aumentó 140%, de 720 mil a 1,7 millones de dólares), cítricos dulces (17,8 millones de dólares, suba de 106%) y vitivinicultura (32,8 millones de dólares, el doble del promedio anterior). Hubo también incrementos en los sectores bovino y porcino, con alzas del 97% y 83%.

Las caídas más marcadas se vieron en papa (reducción del 52%, de 16 millones a 7,7 millones de dólares), hortalizas (baja del 50%, de 24 millones a 12,2 millones) y apicultura (descenso del 45%, de 80 mil a 50 mil dólares).