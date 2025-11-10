La China Suárez y Mauro Icardi llegan a la Argentina: el pedido especial de Wanda Nara

El jugador se reencontrará con sus hijas tras más de 150 días sin verlas.

Mauro Icardi acompañó a la China Suárez a la Argentina para la presentación de su serie "Hija del Fuego". Pero además, quiere aprovechar su estadía en el país para pasar tiempo con sus hijas, a quienes no ve desde hace más de 150 días.

La madre de las nenas, Wanda Nara, accedió a que eso ocurra, pero puso sus condiciones. Hizo un pedido a la Justicia para que las nenas no falten al colegio ni a sus actividades extracurriculares, pero además volvió a exigir que no pasen tiempo con la China Suárez, ya que las niñas no querrían ver a la pareja de su padre.

El documento pide "que se le indique dónde estará Mauro Icardi con sus hijas, por cuánto tiempo y con quién" y "que se atienda la voluntad que las niñas expresaron ante la licenciada Fernanda Matera y que la visita de su padre sea sin la presencia de terceras personas, consignando especialmente la posibilidad de que la pareja del señor Icardi y sus hijos puedan participar del encuentro".

El abogado de Wanda, Nicolás Payarola, pide que si no se cumplen las condiciones, Icardi pague una multa de 100 millones de pesos. Sin embargo, aún no fue aprobada esta medida cautelar y las abogadas del jugador del Galatasaray están respondiendo al escrito para que Wanda no se pueda salir con la suya.

Mauro Icardi se quedará en el país hasta el 15 de noviembre porque el futbolista tiene que regresar para jugar en su equipo.

Fuente: Noticias Argentinas.