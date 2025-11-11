Turismo Carretera: Werner prepara un nuevo Mustang para 2026

El paranaense Werner está enfocado en las dos finales que restan del TC, pero ya prepara un nuevo Ford para 2026.

Para Mariano Werner, las posibilidades matemáticas de ganar la Copa de Oro del Turismo Carretera todavía existen. Aunque el piloto de Ford admitió que la situación es compleja por el excelente momento que atraviesa Agustín Canapino, líder del campeonato, mantiene su foco en las dos fechas restantes de la temporada.

El entrerriano, que se ubica a 87 puntos del arrecifeño, aseguró que no bajará los brazos y que seguirá compitiendo con la misma entrega de siempre. A la vez, comenzó a mirar hacia adelante y ya proyecta su preparación para la próxima temporada.

En este marco, el piloto paranaense confirmó que iniciará el campeonato 2026 con un Mustang completamente nuevo, un proyecto en el que viene trabajando junto a su equipo técnico y sus patrocinadores. “Se viene un auto nuevo”, expresó.

“Estamos trabajando junto a Marcelo Occhionero y el grupo de sponsor para encarar el año que viene con otro Ford. Es un proyecto que ya iniciamos y lo queremos tener listo a fin de año para poder probarlo en diciembre. Con respecto a lo que queda, lo aprovecharemos para ir probando cosas”, explicó el piloto paranaense.

El nuevo vehículo será construido con la mira puesta en la evolución técnica del Turismo Carretera y en las exigencias de las nuevas generaciones de autos de la categoría.