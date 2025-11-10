Jennifer Aniston presentó a su nuevo novio: quién es

Con una foto de ambos abrazados, la actriz de Hollywood volvió a hacer pública una relación.

Tras casi siete años soltera, Jennifer Aniston presentó a su nueva pareja a sus casi 45 millones de seguidores en Instagram el pasado fin de semana. Se trata de Jim Curtis, un hombre que está alejado del mundo de Hollywood, pero que es una reconocida figura dentro del mundo del bienestar y el desarrollo personal.

Con una foto romántica, en blanco y negro y envueltos en un abrazo, Aniston le dedicó un dulce saludo a su pareja en el marco de su cumpleaños.

"Feliz cumpleaños, mi amor. Apreciado", escribió la actriz.

Los rumores de una relación entre ellos comenzaron meses atrás, cuando fueron captados disfrutando de una tarde en un yate durante el verano y de cenas románticas en Malibú.

La publicación con la confirmación de su romance reúne más de un millón, quinientos mil "me gustas" en Instagram, y marca un antes y después dentro de la vida amorosa de la actriz, que se había mantenido en secreto hasta este tiempo.

Quién es Jim Curtis

El nuevo novio de la intérprete de Friends es un hipnoterapeuta, coach transformacional, gurú del bienestar y autor de libros de salud. En su pasado, trabajó en puestos de liderazgo en empresas de salud y bienestar como WebMD y Everyday Health.

Según trascendió en medios estadounidenses, Aniston era familiar con el trabajo de Curtis e incluso ha leído algunos de sus libros previo a iniciar su romance.

Fuente: Noticias Argentinas.