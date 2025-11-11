Picnic Literario: la Editorial Municipal organiza una jornada de lectura frente al río

Este sábado 15 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, el Balneario Municipal de Paraná será punto de encuentro para una propuesta distinta titulada "Picnic Literario: lecturas al río". La actividad, organizada por la Editorial Municipal de Paraná, invita a disfrutar de una jornada al aire libre, con lecturas compartidas y música a orillas del río.

Desde la organización destacaron que la propuesta surge con el objetivo de promover la lectura y generar un espacio de encuentro entre vecinos y vecinas en un contexto natural. La idea es que la lectura salga de los lugares tradicionales y se acerque a la gente, a la calle, al río, al espacio público donde todos puedan compartir lo que nos gusta leer. El formato del picnic permite que cada persona participe a su manera, ya sea leyendo o escuchando.

La consigna habilita a quienes participen poder llevar su libro o texto favorito para leer en voz alta o compartir un fragmento con los demás. Además, la Editorial Municipal dispondrá de una pequeña biblioteca móvil con ejemplares de autores locales y nacionales, para que quienes no lleven material puedan elegir lecturas en el momento.

Se sugiere llevar una manta, repelente, mate y agua para hidratarse.

La actividad no requiere inscripción previa y la participación es libre y gratuita.