Concepción del Uruguay: denuncian “incumplimientos” en los sueldos en Granja Tres Arroyos

11 de Noviembre de 2025 - 07:52

La situación en la planta de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay es compleja. Los trabajadores han manifestado su descontento debido al incumplimiento de los pagos por parte de la empresa. Según fuentes internas, la segunda cuota de los salarios aún no ha sido abonada, lo que ha incrementado el malestar entre los empleados.

En respuesta, el personal ha comenzado a organizar asambleas para discutir posibles medidas de fuerza. Por su parte, el Sindicato de la Alimentación ha confirmado que presentará una denuncia formal ante la Secretaría de Trabajo. El objetivo es denunciar los atrasos e incumplimientos de Granja Tres Arroyos y exigir una pronta solución para garantizar los derechos de los empleados.

La incertidumbre y el malestar crecen, mientras los trabajadores esperan una respuesta concreta por parte de la empresa. La situación, de no resolverse pronto, podría derivar en conflictos mayores que afecten tanto la producción como el clima laboral.

(Fuente: La Pirámide)

 

