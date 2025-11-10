Se realizará un nuevo juicio por jurados en Federal

Tras seleccionarse a los miembros del jurado popular, que recibieron las instrucciones preliminares, comenzará mañana un nuevo juicio por jurados en la ciudad de Federal.

El debate, que se extenderá hasta el 14 de noviembre, se realizará en la sede de la sección local del Colegio de la Abogacía (Antelo 440), en el marco del legajo “S. A. D. s/abuso sexual con acceso carnal agravado”.

Las audiencias serán presididas por el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia, Germán Darío César Dri. Por el Ministerio Público Fiscal participarán la fiscal Eugenia Molina y los fiscales Mario Guerrero y Martín Irurueta, mientras que los abogados Rafael y Diego Briceño estarán a cargo de la defensa del imputado, quien llega al debate en libertad.

Se trata del centésimo cuadragésimo noveno juicio por jurados que se realice en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.