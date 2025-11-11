En un cierre apretado, Tomás de Rocamora perdió ante Racing por la Liga Argentina de Básquet.

En su segunda presentación dentro de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol, Tomás de Rocamora perdió frente a Racing de Avellaneda 78-74 en un juego donde hizo méritos para ganar, pero falló en momentos claves y el rival no lo perdonó. El Rojo volverá a jugar el miércoles y recibirán a Unión de Mar del Plata.

Las acciones en el Paccagnella

Hasta que vuelva a jugar el miércoles, Tomás de Rocamora se quedará masticando la bronca de lo que pudo ser su primera victoria en la temporada y que no fue. Pero, a diferencia de lo que pasó con Viedma donde forzó un suplementario con juego y empuje, esta vez sus propias falencias lo dejaron con las manos vacías.

Racing también tuvo sus méritos, con jugadores de una talla envidiable. Sin embargo, el Rojo le controló la pintura en el arranque con otra buena noche de Maeso y se llevó el primer cuarto 20-16.

En el segundo le costó mucho convertir, lo salvaron un par triples de Jurgensen y otros aciertos del base que sumó ocho puntos. Un triple de Carnovale le bajó la cortina a la primera mitad (34-32).

La visita salió mejor el reinicio y pasó adelante (36-40) aunque Juani Fernández siguió efectivo en su debut para que el local retome el dominio. Todo siguió muy parejo y sobre el cierre se lució Occhi con un triple para seguir adelante (57-54).

En el mejor momento de Occhi y del equipo, Rocamora se puso 61-54 arriba. Pero no lo liquidó y después se metió en una suma de errores que pagó muy caro. Ya en la parte más caliente de la noche un par de pérdidas sin balance defensivo fueron fatales. Las manos calientes de Gago y Silva hicieron el resto para que el festejo se mude a Avellaneda.

El goleador absoluto del juego fue Luciano Silva con 21 puntos mientras que Mariano Fernández Gago terminó como figura con 14 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias. El elenco Albiceleste tuvo además a Matías Núñez con 15 unidades y nueve tableros.

Rocamora finalizó con varios puntos altos y cinco jugadores en doble dígito. Valentino Occhi, Agustín Carnovale y Juan Ignacio Fernández sumaron 16 puntos cada uno. De los tres, Occhi fue el de valoración más alta en el día de su cumpleaños.