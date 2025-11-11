“Reinventadas, nunca reventadas”: humor, brillo y amor propio sobre el escenario

Entre plumas, risas y canciones, se estrena “Reinventadas, nunca reventadas”, un espectáculo de varieté que celebra la fuerza, la autenticidad y el amor propio. Con un elenco desbordante de energía, la propuesta combina humor, música y una puesta escénica tan colorida como emotiva.

La historia transcurre en un camarín donde una actriz celebra su amor propio, una vedette se enfrenta a su conciencia más cruel y los egos, los enredos y las verdades incómodas se cruzan en un ring tan feroz como divertido. El resultado: un final deslumbrante que deja al público conmovido y sonriente.

En escena estarán Jesy Franco, Andrea Voltolini, Elda La Única, Pablo Rinaldi y Gaby Pérez, bajo la dirección coreográfica de Ángel Soplan y Zoelín Retamar, y la dirección de actores de Marcelo Amorosi.

Con ritmo, color y emoción, “Reinventadas, nunca reventadas” invita a reír y reflexionar sobre la vida, la autoaceptación y la reinvención permanente, sin perder el glamour ni la chispa del teatro de revista.

Las funciones serán los sábados 15 y 22 de noviembre a las 21, en el Círculo Médico (Urquiza 1.135, Paraná). Las entradas anticipadas pueden adquirirse a $15.000 al 343 505 5797, y en puerta tendrán un valor de $20.000.