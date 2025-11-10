Con un gol agónico, Independiente terminó con un largo invicto de Deportivo Riestra

Independiente venció agónicamente a Deportivo Riestra por 1 a 0 y le cortó una racha de 27 partidos invicto como local en el estadio Guillermo Laza. Santiago Montiel, en el quinto minuto adicional del complemento, anotó la única diferencia en el encuentro válido por la 15ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El cuadro de Avellaneda quedó en el puesto 12 de la Tabla Anual y si bien marcha fuera de la zona de clasificación con 44 unidades, de ganar la última jornada podría superar a Huracán (tiene 46) y Lanús (47). En este caso, podrían quedar en una hipotética clasificación, siempre y cuando alguno de los equipos que lo superan se consagren campeones y puedan liberar un cupo.

El Malevo, por su parte, no pudo meterse en zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores y continúa un punto por debajo de River Plate, que por el momento se está quedando con el Repechaje clasificatorio. El árbitro principal fue Fernando Espinoza.

Los primeros minutos se desarrollaron con total paridad en el estadio Guillermo Laza. El cuadro de Gustavo Quinteros manejaba la posesión de la pelota, pero tenía dificultades para generar peligro en el arco del paranaense Ignacio Arce. Como de costumbre, Riestra se plantó en su propio campo y buscó golpear con ataques directos, consigna Infobae.

Ninguno de los dos equipos logró imponer las condiciones de juego y, sumado a las constantes interrupciones, prácticamente no hubo ocasiones de gol. Las chances más importantes llegaron sobre el cierre de la primera parte. Ambas fueron a favor de Riestra y tuvieron como protagonista a Rodrigo Rey. La primera fue una contra punzante en la que el arquero del Rojo achicó la avanzada de Pedro Ramírez y la segunda fue una atajada sobre un remate de Antony Alonso.

En el complemento, el Rojo pudo lograr la apertura del marcador luego de tanto insistir. Cuando el partido concluía, Santiago Montiel recibió una pelota en la puerta del área y sacó un latigazo, inatajable para el entrerriano Ignacio Arce.