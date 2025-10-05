Godoy Cruz e Independiente empataron en Mendoza

Este domingo hubo acción en el marco de la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En el estadio Feliciano Gambarte, Godoy Cruz recibió a Independiente por la Zona B, en un duelo que contó con el arbitraje de Andrés Gariano y la presencia en el VAR de Germán Delfino.

En un partido dentro del que a ambos equipos les costaba generar jugadas fue Independiente el que encontró el camino para ponerse en ventaja. Fue tras un desborde por izquierda que acabó en falta de Vicente Poggi contra Matías Abaldo que el árbitro Andrés Gariano sancionó como penal.

De la ejecución se encargó Santiago Montiel, que remató alto y al costado derecho para poner el 1-0 a los 23 minutos. Franco Petroli, arquero local, había volado hacia el otro poste, por lo que no tenía chances de detener el potente remate del atacante.

El Rojo siguió buscando y pudo ampliar la diferencia con un cabezazo de Ignacio Pussetto luego de un gran centro desde la izquierda de Facundo Zabala. El remate del atacante fue abajo y al medio, en donde Petroli estuvo para rechazar. En el rebote, Abaldo sacó un potente remate que dio en el pecho de Juan Escobar y en el segundo rebote llegó el remate de Montiel que se fue desviado.

Godoy Cruz tuvo su chance con un centro largo desde la derecha impulsado por Mateo Mendoza para la llegada de Agustín Auzmendi por el costado izquierdo. El cabezazo cruzado del atacante cruzó frente a todo el arco y se perdió por el lado izquierdo de la valla defendida por Rodrigo Rey.

Ya en la segunda mitad no tardó en llegar el empate. Fue tras un centro desde la derecha en la segunda jugada de un tiro de esquina. El envío de Nicolás Fernández fue a la cabeza de Auzmendi, que esta vez remató contra el costado derecho y venció a Rey para el 1-1 cuando iban siete minutos.

No hubo muchas jugadas en el complemento, pero Independiente también tuvo la suya desde un tiro de esquina. En su caso, el centro fue desde la izquierda y cayó en la cabeza de Kevin Lomónaco, que intentó cruzar el remate sin éxito: controló Petroli.

Sobre el final, Franco Paredes agarró a Auzmendi y se fue expulsado por doble amarilla, pero ya no había tiempo para cambiar el rumbo del partido: fue 1-1.

Con la igualdad, los dos siguen en el fondo de la Zona B. Independiente tiene apenas seis puntos; mientras que el Tomba cuenta con nueve y están último y penúltimo, respectivamente.

En la próxima fecha, los mendocinos jugarán el clásico ante Independiente Rivadavia el domingo 12, desde las 16.45. Ese mismo día, pero desde las 21.15, el equipo de Gustavo Quinteros recibirá a Lanús.

-SÍNTESIS-

Godoy Cruz 1-1 Independiente.



Goles:

23’PT: Santiago Montiel -penal- (IND).

7’ST: Agustín Auzmendi (GOD).



Expulsado:

49’ST: Franco Paredes (IND).



Formaciones:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Vicente Poggi, Nicolás Fernández; Agustín Valverde, Guillermo Fernández, Agustín Auzmendi; Luca Martínez Dupuy.

DT: Walter Ribonetto.



Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Franco Paredes, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Ignacio Pussetto.

DT: Gustavo Quinteros.



Cambios:

ET: ingresó Facundo Altamira por Vicente Poggi (GOD).

ET: ingresó Misael Sosa por Luca Martínez Dupuy (GOD).

14’ST: ingresó Bastián Yáñez por Agustín Valverde (GOD).

18’ST: ingresó Milton Valenzuela por Franco Zabala (IND).

18’ST: ingresó Diego Tarzia por Santiago Montiel (IND).

25’ST: ingresó Maximiliano González por Rodrigo Fernández Cedrés (IND).

26’ST: ingresó Federico Macnuello por Felipe Loyola (IND).

26’ST: ingresó Gabriel Ávalos por Ignacio Pussetto (IND).

31’ST: ingresó Federico Rasmussen por Juan Escobar (GOD).

40’ST: ingresó Enzo Taborda por Luciano Cabral (IND).



Amonestados:

29’PT: Franco Paredes (IND).

31’PT: Misael Sosa -en el banco- (GOD).

30’ST: Milton Valenzuela (IND).

43’ST: Lucas Arce (GOD).



Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Germán Delfino.



Estadio: Feliciano Gambarte.

Video: Liga Profesional.