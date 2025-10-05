Por el mal tiempo se canceló la etapa final del Rally de Entre Ríos

Baldoni y Franchello se quedaron con el título de la categoría RC2.

Este domingo debía disputarse la segunda etapa del Rally Argentino en los caminos que recorren las localidades de Diamante y Valle María. Sin embargo, la octava fecha del campeonato disputada en Entre Ríos debió suspenderse debido a las lluvias que afectaron a la provincia durante la madrugada.

Sin Etapa Final, el ganador de la clasificación general fue Miguel Baldoni, que se impuso junto a Gustavo Franchello en el Skoda Fabia Rally2, obteniendo de esta manera un nuevo título nacional en la categoría RC2.

En lo que se llegó a disputar de la competencia durante el fin de semana, el segundo puesto fue para Gastón Pasten/Matías Ramos (Skoda Fabia Rally2); mientras que el tercer lugar fue para los locales Leandro Bonnín/Emanuel Fernández (Citroën C3).

Los otros ganadores del fin de semana fueron Nicolás González y Gerónimo Bordignon, que lideraron la RC3 con su Volkswagen Gol Trend. Quedaron por delante de Federico Devoto/Adriano Sanguinetti (Volkswagen Gol) y Mario Rasso/Rodolfo Guevara (Peugeot 208). Con este triunfo además se consagraron campeones.

Dentro de la Copa Toyota, la dupla ganadora fue la de Carlos Bello y Gustavo Breglia a bordo del Yaris GR.

En la RC-MR vencieron Santino Rossi/Martín Baucero (Volkswagen Polo). Sacaron más de 37 segundos de ventaja sobre Rubén Montoro/Ignacio Uez (Volkswagen Gol) y la entrerriana Nadia Cutro/Miguel Recalt (Toyota Yaris).

En la RC4 ganaron Alejandro e Ítalo Baratella por delante de Juan Saraleguy/Luis Gatica y Julián Larrosa/Gustavo Beccaria, que completaron el podio.

En la RC5 los ganadores fueron Santiago Sabbatini e Ignacio Gómez con su Ford Fiesta. Más atrás quedaron los binomios Valentino Cardoso/Sebastián Mugni (Ford Fiesta) y Martín Sabbatini/Pablo Falistocco (Ford Fiesta).

Con la actividad finalizada en Entre Ríos, lugar en el que compitieron por primera vez, la próxima competencia llegará recién el fin de semana del 5 al 7 de diciembre. Será el Gran Premio Rally de Mina Clavero, Córdoba, para dar cierre a la temporada.