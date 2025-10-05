Talleres y Belgrano repartieron puntos en el clásico cordobés.

Este domingo fue día de clásico para la ciudad de Córdoba. En el estadio Mario Kempes, Talleres recibió a Belgrano por la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El árbitro del juego fue Facundo Tello, acompañado en el VAR por Lucas Novelli.

Nota en desarrollo.

El equipo local sigue sin poder despegarse de la lucha por el descenso y ahora se ubica 12° en la Zona B con 11 puntos; mientras que el Pirata quedó sin poder entrar a puestos de clasificación y con 14 unidades se ubica en la 10° posición de la Zona A.

En la próxima fecha, la T visitará a Gimnasia de La Plata el sábado 11 desde las 16.45; mientras que los de Ricardo Zielinski deberán recibir a Estudiantes, ese mismo día, desde las 21.15.

-SÍNTESIS-

Talleres 0-0 Belgrano.



Formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino; Rick, Juan Portilla, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Gabriel Báez; Nahuel Bustos y Valentín Depietri.

DT: Carlos Tévez.



Belgrano: Thiago Cardozo; Elías López, Lisandro López, Leonardo Morales; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli, Adrián Spörle; Lucas Zelarayán; Franco Jara y Nicolás Fernández.

DT: Ricardo Zielinski.



Cambios:

13’ST: ingresó Federico Girotti por Nahuel Bustos (TAL).

27’ST: ingresó Lucas Menossi por Gabriel Compagnucci (BEL).

32’ST: ingresó Julián Mavilla por Nicolás Fernández (BEL).

33’ST: ingresó Luis Angulo por Rick (TAL).

34’ST: ingresó Tobías Ostchega por Adrián Spörle (BEL).

39’ST: ingresó Rubén Botta por Valentín Depietri (TAL).

39’ST: ingresó Matías Galarza por Juan Portilla (TAL).



Amonestados:

37’PT: Francisco González Metilli (BEL).

30’ST: Juan Portilla (TAL).

45’ST: Gabriel Báez (TAL).

47’ST: Santiago Longo (BEL).



Árbitro: Facundo Tello. VAR: Lucas Novelli.



Estadio: Mario Kempes.