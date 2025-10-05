Estudiantes y Barracas empataron y perdieron la chance de ser punteros

Estudiantes no aguantó la ventaja y empató con Barracas.
Este domingo por la tarde, Estudiantes recibió a Barracas Central en el estadio Jorge Luis Hirschi. El árbitro del partido por la undécima fecha de la Liga Profesional dentro de la Zona A fue Nazareno Arasa, acompañado en el VAR por José Carreras.
Nota en desarrollo.
La igualdad dejó a ambos equipos con 17 puntos, de manera que alcanzaron la línea de Unión de Santa Fe en la cima de la Zona A. En la próxima fecha, el Pincha visitará a Belgrano, el sábado 11, desde las 21.15; mientras que al Guapo le tocará recibir a Boca Juniors el sábado 11, desde las 14.30.
-SÍNTESIS-
Estudiantes 1-1 Barracas Central.
Goles:
33’PT: Guido Carrillo (EST).
4’ST: Jhonatan Candia (BAR).
Formaciones:
Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Cristian Medina, Santiago Ascacíbar, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez.
DT: Eduardo Domínguez.
Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Tomás Porra; Iván Tapia, Dardo Miloc, Facundo Mater; Jhonatan Candia y Javier Ruiz.
DT: Rubén Insúa.
Cambios:
35’PT: ingresó Facundo Bruera por Facundo Mater (BAR).
19’ST: ingresó Edwuin Cetré por Fabricio Pérez (EST).
19’ST: ingresó Facundo Farías por Alexis Castro (EST).
19’ST: ingresó Eric Meza por Román Gómez (EST).
35’ST: ingresó Yonatthan Rak por Iván Tapia (BAR).
44’ST: ingresó Lucas Alario por Cristian Medina (EST).
48’ST: ingresó Nicolás Capraro por Jhonatan Candia (BAR).
Amonestados:
4’ST: Cristian Medina (EST).
8’ST: Santiago Ascacíbar (EST).
18’ST: Jhonatan Candia (BAR).
40’ST: Fernando Tobio (BAR).
48’ST: Dardo Miloc (BAR).
49’ST: Edwuin Cetré (EST).
49’ST: Rafael Barrios (BAR).
Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: José Carreras.
Estadio: Jorge Luis Hirschi.