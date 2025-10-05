Estudiantes y Barracas empataron y perdieron la chance de ser punteros

Este domingo por la tarde, Estudiantes recibió a Barracas Central en el estadio Jorge Luis Hirschi. El árbitro del partido por la undécima fecha de la Liga Profesional dentro de la Zona A fue Nazareno Arasa, acompañado en el VAR por José Carreras.

La igualdad dejó a ambos equipos con 17 puntos, de manera que alcanzaron la línea de Unión de Santa Fe en la cima de la Zona A. En la próxima fecha, el Pincha visitará a Belgrano, el sábado 11, desde las 21.15; mientras que al Guapo le tocará recibir a Boca Juniors el sábado 11, desde las 14.30.

-SÍNTESIS-

Estudiantes 1-1 Barracas Central.



Goles:

33’PT: Guido Carrillo (EST).

4’ST: Jhonatan Candia (BAR).



Formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Cristian Medina, Santiago Ascacíbar, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez.

DT: Eduardo Domínguez.



Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Tomás Porra; Iván Tapia, Dardo Miloc, Facundo Mater; Jhonatan Candia y Javier Ruiz.

DT: Rubén Insúa.



Cambios:

35’PT: ingresó Facundo Bruera por Facundo Mater (BAR).

19’ST: ingresó Edwuin Cetré por Fabricio Pérez (EST).

19’ST: ingresó Facundo Farías por Alexis Castro (EST).

19’ST: ingresó Eric Meza por Román Gómez (EST).

35’ST: ingresó Yonatthan Rak por Iván Tapia (BAR).

44’ST: ingresó Lucas Alario por Cristian Medina (EST).

48’ST: ingresó Nicolás Capraro por Jhonatan Candia (BAR).



Amonestados:

4’ST: Cristian Medina (EST).

8’ST: Santiago Ascacíbar (EST).

18’ST: Jhonatan Candia (BAR).

40’ST: Fernando Tobio (BAR).

48’ST: Dardo Miloc (BAR).

49’ST: Edwuin Cetré (EST).

49’ST: Rafael Barrios (BAR).



Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: José Carreras.



Estadio: Jorge Luis Hirschi.