Hubo tensión en la Costanera de Paraná por la visita de Javier Milei

La llegada del presidente Javier Milei a la capital entrerriana generó este sábado un clima de tensión en la Costanera baja de Paraná, que no pasó a mayores. En el Parque Urquiza se concentró un grupo de manifestantes para expresar su rechazo a las políticas del Gobierno nacional y simpatizantes libertarios para apoyar al mandatario.

Ante la posibilidad de enfrentamientos, la Policía de Entre Ríos dispuso un amplio operativo de seguridad que incluyó un cordón para separar a ambos sectores y garantizar el normal desarrollo de la actividad oficial.

La movilización se concentró principalmente sobre avenida Laurencena y Acuerdo de San Nicolás, donde efectivos policiales, patrulleros, motos, caballos y personal de Infantería fueron desplegados a lo largo de la costanera. El tránsito estuvo parcialmente restringido y se implementaron desvíos hacia calles alternativas.

De un lado se ubicaron organizaciones sociales y militantes opositores, que desplegaron pancartas y entonaron consignas críticas; del otro, seguidores libertarios que agitaron banderas celestes y blancas y vitorearon la llegada del presidente.

Según fuentes locales, el operativo de seguridad logró contener los momentos de mayor tensión. Se registraron algunos forcejeos y cruces verbales, pero no se reportaron incidentes graves.

La visita de Milei a Paraná se produce en el marco de una agenda de campaña, tras los disturbios ocurridos días atrás en Santa Fe. De acuerdo con versiones periodísticas, el mandatario permanecería alojado en un hotel céntrico y evaluaría descender a la costanera acompañado de su custodia.

Fuente: Radio Plaza.