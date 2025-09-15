Presentarán el libro Feminismos, giro afectivo y pensar situado

Se presentará el libro Feminismos, giro afectivo y pensar situado. Aproximaciones desde la formación, la investigación y la intervención en Trabajo Social. La cita es para este lunes a las 15.30.

La presentación estará a cargo de las editoras María Eugenia Hermida y Melisa Campana.

“En un presente atravesado por discursos que buscan volver atrás derechos conquistados y silenciar voces críticas, este libro abre un espacio de resistencia, reflexión y creación colectiva. Nos invita a pensar y sentir desde otros lugares, a desestabilizar lógicas que parecían inamovibles, y a reconocer el valor de los afectos y del pensamiento situado en el campo del Trabajo Social”, se convoca desde la organización.

En la presentación estarán compartiendo sus miradas:

Natalia (Lucila) Castro, Presidenta de FAAPSS

Mariana Quiroga, Presidenta de FAUATS

Paula Meschini, Directora de GIPSC-UNMDP

Las editoras y autorxs del libro

La cita es para este lunes 15 de septiembre, a las 17.30, en vivo por Facebook: facebook.com/lahendijaediciones

El libro ya está disponible para la venta en la página web: https://www.editoriallahendija.org.ar/