Mañana en Gualeguaychú se iniciará la jornada nacional de Justicia Constitucional

Captura de video. Mañana Gualeguaychú será sede de una jornada de Justicia Constitucional y contará con disertantes locales, nacionales y extranjeros.

Mañana Gualeguaychú será sede de la Jornada Nacional de Justicia Constitucional, espacio que también analizará la autonomía municipal.

El encuentro -que tiene carácter de internacional y es uno de los más importantes del año en materia académica- se realizará en las instalaciones del histórico Club Recreo Argentino.

La jornada contará con la presencia de destacados disertantes nacionales y extranjeros que abordarán diferentes temas de acuerdo a las siguientes líneas de análisis jurídico de plena actualidad: Interacciones entre Justicia y Municipio. Procesos, procedimientos y acceso a la información Municipal. Constitución y Municipio. Tasas Municipales y Constitución. Municipio, Constitución y Derecho Ambiental. Empleo y Municipio.

La iniciativa se canaliza a través de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (presidida por Rosa Fernández Campasso y vicepresidente Federico Gallo Quintian) y el Centro de Investigación Jurídica ISE (director, Arturo Dumón).

Entre los disertantes nacionales se destacan: Misael Abraham, Javier Barraza, Nahuel Berguier, Martín Britos, Enzo Cabrera, Arturo Francisco Capalbo, Luciano Enrici, Graciela Etchamendi, Ignacio Farfán, Rosa Fernández Campasso, Rocío Gallardo, Federico Gallo Quintián, Sebastián Leites, Hernán Lombardía, Agustín Loya, Carlos Luque, Eduardo Magri, Ana Laura Mansilla, Carlos Méndez, Sergio Morano, Claudia Moray, María Agustina Sequeira, Martín Julián Sequeira, Mauro Vazón Mauro y Juan Ignacio Weimberg.

A como disertantes internacionales expondrán Luis Cucarella (España), Jorge Luis Mattos Mejía (Colombia), Juan Martín Palacios Fantilli (Paraguay), Rodrigo Albano Robles Tristán (EEUU/Argentina).

En la coordinación académica fue designado Adolfo Baqué, María Eugenia Carabajal y Arturo Dumón.