Un motociclista murió en el acto tras ser embestido por un auto en la ruta nacional 12, en Ceibas

Un hombre de Ceibas falleció en horas de la madrugada de este jueves tras ser embestido por un vehículo en la ruta nacional 12, una de las más peligrosas para transitar en Entre Ríos, sobre todo en el sur provincial.

Según se informó a ANÁLISIS, la tragedia vial ocurrió alrededor de las 2.15, a la altura del kilómetro 161 de dicha arteria. La Policía local pudo reconstruir que Leonardo Nahuel Cepeda, de 35 años, iba a bordo de una moto Zanella de 110 cc., circulaba por la colectora e intentó cruzar la ruta.

En ese instante circulaba un Renault Duster por la ruta nacional 12, en sentido de circulación desde Gualeguay hacia Buenos Aires, conducido por un hombre de 36 años, de apellido García, oriundo de la localidad de Tigre, provincia de Buenos Aires.

El auto embistió a la moto, cuyo conductor murió en el acto. Trabajó en el lugar el personal de la Policía Científica y los Bomberos Voluntarios de Ceibas.