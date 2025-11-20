La ciudad se prepara para una nueva edición de la Noche de las Galerías

La ciudad de Paraná volverá a vivir este viernes 21 de noviembre la Noche de las Galerías, un recorrido abierto al público que invita a visitar espacios de arte, talleres, museos y salas independientes en un horario extendido. La actividad se realizará de 18 a 23, será totalmente gratuita. La iniciativa reunirá a artistas visuales, fotógrafos, diseñadores, colectivos creativos y grupos de gestión cultural. La propuesta se desarrollará de manera simultánea en diversas direcciones de la ciudad, con inauguraciones, intervenciones, música, ferias y demostraciones en vivo.

A lo largo de las cinco horas previstas, el público podrá conocer obras y procesos de creación en galerías y espacios culturales que abrirán sus puertas especialmente para la ocasión. En cada una de las instituciones que participan se desarrollarán actividades específicas organizadas por sus equipos y artistas invitados, conformando un mapa urbano distribuido por distintos barrios.

La edición de este año propone un recorrido pensado para demostrar la diversidad de propuestas que se podrán transitar, desde exposiciones colectivas, muestras individuales, instalaciones, fotografía, cerámica, pintura en vivo, modelado, bordado performático, hasta música en directo y ferias de arte.

Participan:

A la vuelta de la esquina

Alianza Francesa Paraná

Almacén de los 33

Archicofradía

Casa Banano

La Portland

Círculo Médico de Paraná

GAP

La Hendija Arte Contemporáneo

Proyecto Erarte

Cromograma

A la vuelta de la esquina - Florentino Ameghino 130

Galería de Arte

Fusión. Muestra Colectiva

35 Artistas Independientes

Instalaciones, fotografías, grabados, cerámicas, pinturas, música, bocetos, video art Sirenas de Río. Eloísa Muñoz, Carolina Quiroz Baez, Nancy Larrart.

Gabriela Grandoli

Marcia Baigorria

Lucía Aquino

Angel Mallarino

Judith Wagner

A las 20.

Actuación del Grupo musical Células Muertas

Alianza Francesa Paraná - Andrés Pazos 156

Muestra de dibujo y pintura taller Alianza Francesa (primer piso)

De 18 a 19:30

Dibujo con modelo vivo: actividad gratuita con inscripción previa al 3436 232322.

Cupos limitados. Cada participante deberá llevar sus materiales.

Almacén de los 33 - Bavio y Courreges

Territorio de Culturas, Centro Cultural

-Inauguración de la Muestra Colectiva del Grupo Vortice integrado por Mónica Atencio, Griselda Gini, Gigi Molteni, Miguel Ángel Vesco, Patricia Gatti, Leonardo Demartini, Marcelo Meza y Ana Maria Garello.

-Modelado en vivo del escultor Marcelo Meza. Obra en Arena representando una figura de tamaño natural.

-Feria de Arte en los exteriores del Almacén

-Música en Vivo en la Terraza con La Simon Smog + Artistas Invitados.

Archicofradía - 9 de julio 116

Club de Arte

Muestra Era Dorada de Hugo Seri. Facilita Ríos Mana

-Planta Alta: dibujos en vivo de Hugo Seri. Muestra Era Dorada

-Planta Baja: "Kaotikx" bordado in situ por Campi Helwig. (Bordado con maquina sobre retazos de descarte textil)

Casa Banano + La Portland – Córdoba 145

Casa Museo, galería y jardines

Artistas y Objetos 4ta. Edición

La Portland en Casa Banano con Cecilia Pichetto

Recorrido, tragos, gastronomía y DJ en vivo

Círculo Médico Paraná - Urquiza 1135

Ciclo Cultural

Muestra Germinando

Participan:

-Taller de Arte de Adriana Tessore

-Taller de Arte y Territorio de Guillermo Anselmo Vezzosi

-Taller de Fotografia de Soledad" Tessore

-Artista Invitada: Azul Brasesco

Pintura en vivo de Carlos Ortega

GAP - Av. Alameda de la Federación 363

Galería de Arte

Muestra de fotografía artística: Gramática de las Erosiones

Martín Toyé

Intervención de set de fotos en el exterior.

La Hendija Arte Contemporáneo - Gualeguaychú 171

Centro Cultural y Galería de Arte

Exposición multidisciplinaria. La ingobernable belleza del barro, colectivo Caudillas del barro, de Victoria, Entre Ríos.

A las 20.

Performance en vivo. Maleficio de las Caudillas del barro. Intervención en vereda y calle.

Proyecto Erarte - Subsuelo Bar Flamingo

Centro Cultural y Galería de Arte

De 18 a 20.

Muestra Territorio de Raúl González, con la presencia del artista.

Servicio de barra.