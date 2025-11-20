La ciudad se prepara para una nueva edición de la Noche de las Galerías

La ciudad de Paraná volverá a vivir este viernes 21 de noviembre la Noche de las Galerías, un recorrido abierto al público que invita a visitar espacios de arte, talleres, museos y salas independientes en un horario extendido. La actividad se realizará de 18 a 23, será totalmente gratuita. La iniciativa reunirá a artistas visuales, fotógrafos, diseñadores, colectivos creativos y grupos de gestión cultural. La propuesta se desarrollará de manera simultánea en diversas direcciones de la ciudad, con inauguraciones, intervenciones, música, ferias y demostraciones en vivo.
A lo largo de las cinco horas previstas, el público podrá conocer obras y procesos de creación en galerías y espacios culturales que abrirán sus puertas especialmente para la ocasión. En cada una de las instituciones que participan se desarrollarán actividades específicas organizadas por sus equipos y artistas invitados, conformando un mapa urbano distribuido por distintos barrios.
La edición de este año propone un recorrido pensado para demostrar la diversidad de propuestas que se podrán transitar, desde exposiciones colectivas, muestras individuales, instalaciones, fotografía, cerámica, pintura en vivo, modelado, bordado performático, hasta música en directo y ferias de arte.
Participan:
A la vuelta de la esquina
Alianza Francesa Paraná
Almacén de los 33
Archicofradía
Casa Banano
La Portland
Círculo Médico de Paraná
GAP
La Hendija Arte Contemporáneo
Proyecto Erarte
Cromograma
A la vuelta de la esquina - Florentino Ameghino 130
Galería de Arte
Fusión. Muestra Colectiva
35 Artistas Independientes
Instalaciones, fotografías, grabados, cerámicas, pinturas, música, bocetos, video art Sirenas de Río. Eloísa Muñoz, Carolina Quiroz Baez, Nancy Larrart.
Gabriela Grandoli
Marcia Baigorria
Lucía Aquino
Angel Mallarino
Judith Wagner
A las 20.
Actuación del Grupo musical Células Muertas
Alianza Francesa Paraná - Andrés Pazos 156
Muestra de dibujo y pintura taller Alianza Francesa (primer piso)
De 18 a 19:30
Dibujo con modelo vivo: actividad gratuita con inscripción previa al 3436 232322.
Cupos limitados. Cada participante deberá llevar sus materiales.
Almacén de los 33 - Bavio y Courreges
Territorio de Culturas, Centro Cultural
-Inauguración de la Muestra Colectiva del Grupo Vortice integrado por Mónica Atencio, Griselda Gini, Gigi Molteni, Miguel Ángel Vesco, Patricia Gatti, Leonardo Demartini, Marcelo Meza y Ana Maria Garello.
-Modelado en vivo del escultor Marcelo Meza. Obra en Arena representando una figura de tamaño natural.
-Feria de Arte en los exteriores del Almacén
-Música en Vivo en la Terraza con La Simon Smog + Artistas Invitados.
Archicofradía - 9 de julio 116
Club de Arte
Muestra Era Dorada de Hugo Seri. Facilita Ríos Mana
-Planta Alta: dibujos en vivo de Hugo Seri. Muestra Era Dorada
-Planta Baja: "Kaotikx" bordado in situ por Campi Helwig. (Bordado con maquina sobre retazos de descarte textil)
Casa Banano + La Portland – Córdoba 145
Casa Museo, galería y jardines
Artistas y Objetos 4ta. Edición
La Portland en Casa Banano con Cecilia Pichetto
Recorrido, tragos, gastronomía y DJ en vivo
Círculo Médico Paraná - Urquiza 1135
Ciclo Cultural
Muestra Germinando
Participan:
-Taller de Arte de Adriana Tessore
-Taller de Arte y Territorio de Guillermo Anselmo Vezzosi
-Taller de Fotografia de Soledad" Tessore
-Artista Invitada: Azul Brasesco
Pintura en vivo de Carlos Ortega
GAP - Av. Alameda de la Federación 363
Galería de Arte
Muestra de fotografía artística: Gramática de las Erosiones
Martín Toyé
Intervención de set de fotos en el exterior.
La Hendija Arte Contemporáneo - Gualeguaychú 171
Centro Cultural y Galería de Arte
Exposición multidisciplinaria. La ingobernable belleza del barro, colectivo Caudillas del barro, de Victoria, Entre Ríos.
A las 20.
Performance en vivo. Maleficio de las Caudillas del barro. Intervención en vereda y calle.
Proyecto Erarte - Subsuelo Bar Flamingo
Centro Cultural y Galería de Arte
De 18 a 20.
Muestra Territorio de Raúl González, con la presencia del artista.
Servicio de barra.