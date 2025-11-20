Nueva experiencia para Juan Siemienczuk en el básquet boliviano

El entrenador paranaense Juan Siemienczuk continúa afianzando su presencia en el básquet sudamericano y suma un nuevo capítulo a su carrera en Bolivia. En las últimas semanas, el entrerriano asumió como entrenador principal del equipo de Primera División Femenina del Club Atlético Ramallo Lafuente (Carl A-Z), institución con fuerte tradición competitiva y protagonista habitual de la Liga Boliviana Femenina (Libofem).

Siemienczuk tomó las riendas de un plantel que inició el torneo con un registro de una victoria y dos derrotas. No es la primera incursión del técnico en el básquet boliviano, aunque sí representa un desafío especial: Carl A-Z es tricampeón de la Libofem (2018, 2019 y 2024) y conserva la aspiración de volver a pelear por los puestos de privilegio.

La llegada del entrerriano se da en un momento en el que su labor docente también ha tenido gran impacto en el país. Durante noviembre, Siemienczuk llevó adelante una nueva edición del “Basketball Campus JS”, su programa formativo que tuvo paradas en Tarija y Santa Cruz de la Sierra, acercando metodología, técnica y capacitación a jóvenes deportistas de la región.

De cara a lo inmediato, Carl A-Z afrontará un compromiso clave: el próximo 22 de noviembre, el conjunto de Huajara visitará a Club Tenis La Paz en un duelo donde la victoria se vuelve imperiosa para sostener sus aspiraciones en la Libofem.

