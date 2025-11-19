Alquileres y servicios por las nubes: Michel propone una reforma tributaria con devolución del IVA

El diputado nacional electo por el peronismo, Guillermo Michel, puso el foco en los costos de los servicios básicos y alquileres de las familias que acumulan importantes aumentos desde diciembre de 2023.

A través de una publicación en sus redes sociales, Michel manifestó: “¿Por qué los argentinos sienten que la inflación es mayor a la que informa el Gobierno y que el día 15 ya es fin de mes? Porque los gastos fijos de las familias suben MÁS que la inflación y los salarios”.

“De noviembre de 2023 a octubre de 2025, los alquileres subieron un 547%; Electricidad y Gas, 542%; Transporte Público, 482%; Telefonía e Internet, 330% y Combustibles, 308%”, puntualizó.

Michel viene remarcando la pérdida de poder adquisitivo y el sobreendeudamiento de las familias a partir de este incremento de los gastos fijos y el impacto en la caída del consumo.

En ese sentido, propuso la devolución del IVA (Impuesto al Valor Agregado), que “mejora el consumo, formaliza la operatoria y amplía la base tributaria”, en el marco de una nueva propuesta tributaria que está elaborando en conjunto con el peronismo que sea “más simple de explicar a la gente y apoyada en herramientas tecnológicas”.