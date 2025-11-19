La Municipalidad de Paraná pagará aumento salarial y dos bonos de $100.000 a sus trabajadores

El gobierno de Rosario Romero y los sindicatos de empleados municipales acordaron porcentajes de recomposición para noviembre y diciembre y las dos sumas fijas.

La Municipalidad de Paraná y los gremios que representan a los trabajadores municipales alcanzaron este martes un nuevo acuerdo en el marco de la Mesa de Diálogo Salarial. La firma se concretó tras varias jornadas de negociación desarrolladas durante el mes de noviembre, con la participación de ATE Municipal, SUOYEM, SPOSER y APS.

En primera instancia, el Ejecutivo municipal había presentado una propuesta que contemplaba aumentos ajustados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para octubre, noviembre y diciembre, junto a sumas fijas de $50.000 y $100.000 para noviembre y diciembre respectivamente.

Tras recibir contrapropuestas de todas las entidades sindicales, el Municipio elevó una oferta final que permitió encaminar el entendimiento, informó Ahora.com.

La propuesta acordada establece un incremento salarial del 6,5% en dos tramos (4,5% con los haberes de noviembre y 2% con los haberes de diciembre) y una suma fija de $200.000, a pagar en dos cuotas ($100.000 en noviembre y $100.000 en diciembre).

Desde la Municipalidad remarcaron que la medida busca “acompañar la situación económica actual y sostener el poder adquisitivo del salario municipal”.