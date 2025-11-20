Ratones Paranoicos festeja cuatro décadas de trayectoria en Paraná

La banda Ratones Paranoicos llegará a la capital entrerriana este sábado 22 de noviembre, a las 21, en un show que tendrá lugar en el estadio del Club Echagüe, ubicado en 25 de Mayo 555. La presentación, organizada por Tierra Bomba en el marco de su décimo aniversario, forma parte de la gira despedida "Última Ceremonia Litorial", un recorrido con el que el grupo de rock argentino marca el cierre su gira.

El concierto se prepara con una logística que incluye la habilitación de traslados desde distintas ciudades y un operativo técnico a cargo de un equipo local y nacional que seguirá los lineamientos de la gira.

Ratones Paranoicos es una banda conformada originalmente por Juanse, Pablo Memi, Pablo Cano y Rubén Quiroga. Su modo de hacer música y el despliegue en los escenarios del país marcaron a generaciones de músicos y de públicos.

La visita a Paraná será también un momento para que la agrupación repase sus distintas etapas, desde sus primeros años hasta el regreso oficial anunciado en 2017. Para Tierra Bomba, la coincidencia entre los 40 años del grupo y su propia década de actividad significa un punto de encuentro para que el público pueda disfrutar de ambos aniversarios.

Quedan las últimas entradas están disponibles a través de Tickea. Se ofrecen distintas modalidades con traslado incluido desde varias ciudades: traslado desde Santa Fe con entrada a campo (tanda 1) a $70.000; traslado desde Rosario con entrada a tribuna voladiza (tanda 1) a $70.000; traslado desde Santa Fe con acceso a tribuna lateral (tanda 1) a $65.000; traslado desde Santa Fe con tribuna delantera (tanda 1) a $65.000; y traslado desde Santa Fe con tribuna voladiza (tanda 1) a $55.000.