La postura de Toyota sobre el duelo entre Rossi y Stang: “Definen ellos en la pista”

El titular del Toyota Gazzo Racing definió su postura sobre el duelo entre Rossi y Stang.

El próximo fin de semana, el TC2000 estará en Salta disputando la anteúltima fecha de la temporada. Allí, Matías Rossi, líder del campeonato, y su compañero de equipo, el crespense Emiliano Stang, el principal contendiente, comenzarán a definir el título.

En este contexto, habló con Darío Ramonda, titular del Toyota Gazoo Racing, quien reveló que los pilotos tendrán libertad para luchar en carrera. “Se resuelve fácil, lo vamos a resolver fácil: definen ellos en la pista. Sin comprometer nunca al compañero”, le dijo a Carburando.

A lo que agregó: “El resultado de Toyota es siempre lo más importante para nosotros, para los pilotos, para el equipo de ingeniería, y para todo el conjunto. Nosotros representamos a Toyota hace muchos años y para nosotros lo importante es que Toyota logre sus objetivos en el TC2000 con nuestro equipo”.

Y finalizó: “Creo que se ha hecho un trabajo muy bueno durante todo el año, claramente, por eso estamos llegando en esa condición con nuestros dos pilotos”.