Defensoría del Pueblo de Paraná: el listado con los nombres de los postulantes

Luego del cierre del proceso de postulaciones para ocupar los cargos de responsables de la Defensoría del Pueblo de Paraná, titular y adjunto, y Defensoría de Adultos Mayores, proceso que lleva adelante el Concejo Deliberante de Paraná, se conoció el listado de aspirantes a esos cargos.

Son 10 las postulaciones para la Defensoría del Pueblo, entre titular y adjunto, y entre ellos está el actual asesor legal de la intendenta de Paraná, Rosario Romero, el abogado Lisandro Amavet. A ese cargo también aspira la actual Defensora del Pueblo Adjunta, Cecilia Pautaso, que además se postuló para repetir mandato en el cargo que ahora ocupa.

Quien hoy ocupa la Defensoría del Pueblo, la abogada Marcia López, resolvió no aspirar a un segundo mandato -la ordenanza de creación del organismo la habilita- sino que optó por postularse a la Defensoría de Adultos Mayores. Quien hoy está a cargo de esa función, Ligia Blanco, cumplió dos mandatos, y decidió no presentarse al resto de los otros cargos.

En el listado se destaca el nombre de Javier Sebastián Paniagua, quien ya se había presentado en 2019 y ahora pretende los cargos de Defensor del Pueblo y/o Defensor del Pueblo Adjunto. En la anterior postulación su nombre quedó impugnado al conocerse que había tenido una condena por violencia de género aplicada por la jueza Susana María Paola Firpo.

José Menghi, que se postula indistintamente para Defensor del Pueblo titular y Defensor del Pueblo adjunto es empleado actualmente del Concejo Deliberante. Fernando Veiga, que también se inscribió para ambos cargos, se desempeña en la Defensoría del Pueblo, según indica Entre Ríos Ahora.

Eliana Fazzari, que se postula para la Defensoría de Adultos Mayores, es hoy empleada en la Defensoría. Es abogada.

Además, hay siete postulaciones a la Defensoría de Adultos Mayores, con lo cual el número de 15 postulaciones que inicialmente se había informado sumó dos más.

El listado

Los postulantes a la Defensoría del Pueblo

1. Viva, Graciela

2. Menghi, Jose A.

3. Veiga, Fernando

4. Menghi, Facundo J.

5. Amavet, Lisandro F.

6. Paniagua, Javier S.

7. Rojkyn, Fabian

8. Pautaso, Cecilia

9. Bautista, Hector R.

10. Etchemendigaray Luciana R.

Postulantes a Defensor de los Derechos de las Personas Mayores

1. Espíndola, Abelardo L.

2. Veiga, Fernando

3. Correa, Jesica M.

4. Rodríguez, Marta E.

5. Fazzari, Eliana M.

6. Lambert, Ayelén N.

7. López, Marcia P.

Con la publicación del listado de los postulantes, los ciudadanos podrán presentar impugnaciones u observaciones; plazo que se extenderá hasta el 1° de diciembre.

Las impugnaciones serán trasladadas al postulante para que las conteste en un plazo de tres días, que serán resueltas por los miembros de la Comisión de Enlace del Concejo entre el 5 y el 9 de diciembre.

Conformado el listado definitivo de postulantes, la presidencia del Concejo Deliberante convocará a sesión especial al cuerpo entre el 11 y el 19 de diciembre para la realización de las entrevistas personales a los aspirantes a cubrir los cargos. Finalizado ese trámite, el Concejo analizará las exposiciones previo a la sesión especial en la que se elegirá a quienes ocupan los tres cargos.

Con el nuevo ordenamiento legal, el mandato de los tres integrantes de la Defensoría durará cinco años.