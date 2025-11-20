Se celebrará una nueva edición de la Fiesta Regional del Algarrobo con artistas de toda la provincia

El Museo de Casa de Gobierno fue escenario de la presentación oficial de la 2ª Fiesta Regional del Algarrobo, organizada por la Comuna de la localidad que lleva su nombre. La celebración popular se realizará el sábado 22 de noviembre, con entrada libre y gratuita.

Durante la presentación, el presidente comunal de Puerto Algarrobo, Félix González, indicó: "Nuestra intención siempre fue contar con una fiesta propia en Puerto Algarrobo, que hace dos años obtuvo su condición de comuna. El nombre de nuestra localidad hace referencia a este árbol tan noble. Hoy nos acercamos a la capital provincial para invitarlos a disfrutar de esta fiesta, de entrada libre y gratuita, que reúne a destacados artistas, artesanos, emprendedores y toda la riqueza de nuestra gastronomía tradicional."

Por su parte, la directora de Programas y Promoción Cultural de Entre Ríos, Natalia Prado, destacó: "Agradecemos su presencia y acompañamos este compromiso asumido por el Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Cultura, de apoyar y promover cada una de las fiestas, festivales y eventos culturales de nuestra provincia, que fortalecen nuestra identidad."

Sobre el evento

La 2ª Fiesta Regional del Algarrobo se celebrará el sábado 22 de noviembre, desde las 19 horas, en el Polideportivo de la Comuna de Puerto Algarrobo, departamento La Paz.

El escenario contará con la participación de Francisco Grandoli (chamarritero de Hernandarias), Las Hermanas Vince (chamamé femenino de San Benito), El Polaco Entrerriano (autor de la canción a Puerto Algarrobo), Los del Solar, Azul y Soledad Jacquemain de Villa Elisa, Pasión Campera, Chamamé de Sauce de Luna, Los Amigos de la Polka de Aldea Brasilera, Silvi Franklin, Cumbia Romántica de Santa Fe, Los del Palmar de Santa Fe y grupos coreográficos y de danzas.

Con entrada libre y gratuita, la fiesta ofrecerá paseo de artesanos de la madera y emprendedores, patio de comidas típicas y sorteos.