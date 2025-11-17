Chayanne en Argentina 2026: suma un show en Vélez tras agotar cinco Movistar Arena

Chayanne no para de vender entradas en la Argentina.

Furor total por Chayanne. Tras agotar cinco Movistar Arena, suma una sexta fecha el 13 de marzo en el Estadio Vélez Sarsfield.

El furor por Chayanne en Argentina es total. Tras agotar en pocas horas las entradas para sus cinco shows en el Movistar Arena, el artista puertorriqueño sumó una nueva y multitudinaria fecha: se presentará el 13 de marzo de 2026 en el Estadio Vélez Sarsfield.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el show, producido por Fenix Entertainment y CMN, se enmarca en su gira mundial "Bailemos Otra Vez Tour 2026", que marca su regreso al país después de más de cinco años.

Cuándo salen las entradas

La productora anunció las fechas de venta para el show en el Estadio Vélez, que se comercializarán exclusivamente a través del sitio entradauno.com.

Preventa Exclusiva (Galicia Visa): martes 18 de noviembre a las 12.

Venta General: jueves 20 de noviembre a las 12.

Qué otras fechas tiene Chayanne en Argentina 2026

Con este anuncio, Chayanne confirma (por ahora) siete presentaciones en el país. El artista también se presentará el 11 de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba.

Las fechas ya agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires son:

-24 de febrero

-25 de febrero

-1 de marzo

-4 de marzo

-7 de marzo

"Bailemos Otra Vez Tour": los éxitos que sonarán

La gira promete un recorrido por los más de 40 años de carrera del artista, que ha vendido más de 50 millones de álbumes. El repertorio incluirá sus clásicos inoxidables como "Torero", "Dejaría Todo", "Un siglo sin ti", "Y tú te vas" y "Provócame", junto a sus nuevos éxitos como "Bailando bachata" y "Te amo y punto".

Fuente: Noticias Argentinas.