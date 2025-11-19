Investigan una “muerte dudosa” de un hombre como consecuencia de un golpe en la cabeza

La Fiscalía de Paraná busca esclarecer la muerte de un hombre que considera, por ahora, en circunstancias dudosas. La víctima, de 48 años, fue hallada sin vida en la vereda con un golpe en la cabeza.

Según se informó a ANÁLISIS, se trataba de Alberto Enrique López, quien residía en una vivienda de calle Los Dragones de Entre Ríos al 900.

La Policía recabó los testimonios de dos hombres que habían estado con él durante la noche de este martes y madrugada de este miércoles. Relataron que habían consumido estupefacientes y al regresar de un quiosco lo encontraron desvanecido en la vereda, por lo que lo trasladaron al patio.

Señalaron que López era epiléptico y tenía problemas psiquiátricos.

La fiscal de Delitos Complejos dispuso autopsia, la intervención del médico policial, el secuestro de prendas de vestir de los testigos y el trabajo del Gabinete de Criminalística en el lugar. Además, se buscan cámaras y otros testigos para esclarecer el suceso.