Arroyo Salgado levantó el congelamiento de bienes y la prohibición de salir del país para los hijos de Kueider

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ordenó el levantamiento del congelamiento de bienes y cuentas bancarias, así como de la prohibición de salida del país, que pesaban sobre los hijos del exsenador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. La causa se inició en julio de 2024 tras una presentación del periodista Christian Sanz.

La decisión fue tomada en el Incidente de Medida Cautelar N.º 14 de la causa FSM 18007/2024, caratulada “Kueider, Edgardo y otros s/ enriquecimiento ilícito y otros”, tramitada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1 de San Isidro. Según registró ANÁLISIS, la resolución está fechada el 19 de noviembre.

El pedido

El planteo había sido realizado por Facundo Darío Kueider, quien solicitó el levantamiento inmediato de las medidas cautelares personales y patrimoniales que le habían sido impuestas a él y a sus hermanos. Sostuvo que no existía una imputación formal ni riesgo procesal, y que la situación “resultaba incompatible con los principios del Estado de Derecho”.

El fiscal federal R. Fernando Domínguez se pronunció a favor de dejar sin efecto las restricciones, al considerar que —con el avance de la investigación—"no se han verificado elementos -de momento que permitan sostener una vinculación material o funcional de Facundo Darío Kueider ni de los restantes hijos de Edgardo Darío Kueider con los hechos que motivaron la adopción de tales medidas".

El fiscal explicó que inicialmente formaron parte del “perímetro de aseguramiento patrimonial” debido a relaciones laborales y societarias cruzadas dentro del grupo económico-familiar. Sin embargo, los informes de la Inspección General de Justicia (IGJ) y ARCA (exAfip), junto con otras diligencias, permitieron determinar que no poseen participación societaria, funciones directivas, vínculos contables ni movimientos financieros con las empresas analizadas, entre ellas Betail S.A.

Los fundamentos de la jueza

Arroyo Salgado señaló que las medidas cautelares solo pueden mantenerse mientras existan los presupuestos que justificaron su dictado y que sostenerlas sin fundamentos actualizados implicaría una afectación desproporcionada a derechos constitucionales.

A la luz del dictamen fiscal, la magistrada concluyó que no hay razones para mantener las restricciones, por lo que ordenó su levantamiento total.

Las medidas que quedan sin efecto

La jueza dispuso:

-Levantar la prohibición de innovar sobre todos los bienes registrables, cuentas bancarias y fintech de Emilce, Haidar Iván, Facundo Darío y Máximo Kueider.

-Levantar la prohibición de salida del país que regía sobre los cuatro.

Ordenó comunicar la resolución al Banco Central, Migraciones, SIFCOP, diversos registros de la propiedad, organismos de control y entidades financieras.