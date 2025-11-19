Denuncia millonaria contra Wanda Nara

“Luli”, una mujer de 25 años, denunció a la empresaria por despido y trabajo no registrado.

Wanda Nara se encuentra nuevamente en el centro de la polémica por una denuncia millonaria de parte de una ex empleada suya. En las últimas horas, se presentó una demanda millonaria en la Justicia Laboral por una persona, bajo el nombre de “Luli”, que trabajó como su asistente personal y secretaria privada en 2023.

Según supo Noticias Argentinas, la joven tiene 25 años y estuvo a cargo de coordinar la vida personal de la empresaria.

En A la Tarde (América TV), el panelista Santiago Sposato explicó que Luli se siente "estafada" y por ello demanda a Wanda Nara por incumplimiento. Según detalló, se trata de una denuncia de despido y de trabajo no registrado, por una suma de aproximadamente 28 millones de pesos.

“Luli” fue contratada el pasado 1 de marzo de 2023 para ocupar el rol de asistente personal y secretaria privada de Wanda Nara, aunque durante su gestión, admitió que se ocupaba de toda la vida familiar y personal de la empresaria.

Según especificó la denunciante, la joven de 25 años se ocupaba de la organización familiar del día a día, coordinaba a las empleadas de la gestión operativa de los inmuebles de Wanda – Chateau Libertador y la mansión en Santa Bárbara – , la “adulto responsable” de los hijos de la empresaria en sus respectivos colegios y encargada de la organización de actividades escolares y extracurriculares de los niños.

Su rol era tan importante y crucial que, incluso, conocía los secretos financieros y tenía acceso a la cédula azul de los vehículos de Wanda.

La denunciante advirtió que tiene en su poder audios y chats que serán presentados como prueba en la Justicia, lo que representa un gran riesgo de exposición de los “secretos más íntimos de Wanda”.

Los chats que expuso Santiago Sposato, confirman la polémica relación laboral de dependencia que había entre Luli y la empresaria, demostrando que la vida de la empleada estaba completamente absorbida por los requerimientos de la mediática. Además, no se encontraba registrada formalmente.