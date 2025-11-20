Básquet: la Feber confirmó días y horarios de las llaves de cuartos de final

Están confirmados los días y horarios para los cruces de cuartos de final de la Liga Provincial de Básquet.

La Federación de Básquet de Entre Ríos publicó y confirmó que las llaves de cuartos de final, como así también del Repechaje, (otorga cuatro plazas más a la Liga Federal), comenzarán a jugarse desde este viernes.

En tanto que los juegos revanchas se disputarán el lunes 21 de noviembre y si es necesario un tercer y definitivo encuentro se llevarán a cabo el miércoles 26 de noviembre.

Es de recordar que los ganadores de estos duelos pasarán a semifinales. Los enfrentamientos serán: 1º Urquiza-8º Estudiantes (Concordia), 2º Regatas-7º Peñarol, 3º Ferro (San Salvador)-6º Recreativo y 4º Santa Rosa-5º Sionista

La programación

VIERNES (21.30)

Urquiza–Estudiantes (Concordia)

Regatas–Peñarol

Ferro (San Salvador)–Recreativo

Santa Rosa–Sionista

LUNES (21)

Estudiantes (Concordia)–Urquiza

Peñarol–Regatas

Recreativo–Ferro (San Salvador)

Sionista-Santa Rosa

MIERCOLES (21)

Terceros juegos de ser necesario (localía corresponde a Urquiza; Regatas; Ferro (San Salvador) y Santa Rosa).